Киевляне рискуют остаться без тепла и воды: столица оказалась на грани техногенного ЧП

Большая часть киевлян – без горячей воды. И если ситуация не изменится, в отопительный сезон столицу ждут большие проблемы. Киевсовет принял решение расторгнуть отношения с "Київенерго", а вместо этого передать функции поставки горячей воды и тепла новому коммунальному предприятию – "Київтеплоенерго". Ситуация обострилась, когда "Нафтогаз" заявил, что если новое предприятие является правопреемником, то должно взять на себя обязательство выплатить и накопившийся у киевлян долг – 5 млрд грн. Местная власть от этого предложения отказалась, в результате в заложниках оказались миллионы киевлян.

OBOZREVATEL разобрался, что ждет жителей столицы и как будут решать назревающие проблему.

Вопрос на 5 миллиардов

"Київенерго" за время своей работы накопил перед "Нафтогазом" долг в размере почти 5 млрд грн. Предприятие сжигало газ для подогрева воды и генерации тепла, поставляло коммунальные услуги, но деньги за них получала не в полном объеме. В столице платежная дисциплина достаточно высокая, но практически в любом доме найдется несколько квартир, которые игнорируют платежки за коммуналку. Отопление им "отрезать" не могут, поэтому тепло поставляют, а долги растут. Среди должников перед "Київенерго" числятся и некоторые государственные предприятия и даже государство, которое неисправно возмещает расходы на льготы и субсидии.

Киевская власть приняла решение: отоплением и горячей водой теперь будет заниматься "Київтеплоенерго". "Уволенное" предприятие начало передавать свои активы, но когда вопрос зашел об оплате долга, ситуация оказалась в мертвой точке. С одной стороны "Нафтогаз" отказывается подключать коммунальное предприятие к газу до того момента, пока они не возьмут на себя обязательство заплатить долги "Київенерго", с другой стороны местная власть утверждает: кто долги накопил, тот пусть и оплачивает.

КМДА "Київтеплоенерго" - новый поставщик тепла и горячей воды.

Причем "Нафтогаз" не требует немедленно выплатить 5 млрд, достаточно взять на себя обязательство погасить долг. Иначе предприятие рискует оказаться в ситуации, когда поставленный на миллиарды гривен газ окажется для киевлян бесплатным.

"Логично, что, беря на себя задолженность перед "Нафтогазом", "Київтеплоенерго" должно получить и право требовать деньги с должников "Київенерго". В частности, это касается расчетов государства по льготам и субсидиям за уже поставленный газ и компенсации разницы в тарифах", - поясняют в компании.

"Логично, что, беря на себя задолженность перед "Нафтогазом", "Київтеплоенерго" должно получить и право требовать деньги с должников "Київенерго", - поясняют в компании.

В то же время мэр Виталий Кличко считает, что это отношения двух предприятий и местной власти они не касаются. "Отказ мотивируют наличием долгов предыдущего пользователя - "Київенерго". Размер долгов - почти 5 млрд грн. Это долги, которые накапливались годами. И их судьба должна решаться на национальном уровне, учитывая масштаб вопрос", - заявил Кличко. Покамест ни в "Нафтогазе", ни в КГГА к единому решению не пришли.

Столица на грани коммунального ЧП

Если ситуацию не урегулировать, зимой жители столицы могут просто замерзнуть. Юрист Правовой корпорации "Татаров, Фаринник, Головко" Антон Авраимов считает, что проблема в отсутствии законодательного регулирования подобных ситуаций, поэтому вопрос должен решить суд. "С одной стороны, компания "Київенерго" частная и должна самостоятельно отвечать за свои долги. С другой стороны, есть другая сторона медали. "Київенерго" утверждает, что они свою деятельность вели исключительно эффективно. А долги накопились из-за того, что население неисправно платило. Я уверен, что этот спор будет решаться в суде. Обе стороны имеют свои аргументы", - поясняет юрист.

В то же время в КГГА говорят, что в Киеве есть угроза ЧП техногенного характера, а в вопрос должен вмешаться Кабмин. Так, "Нафтогаз" подчиняется правительству, и если министры примут решение обязать компанию заключить договор с новы коммунальным предприятием, а уже потом решать проблему с долгами, они, вероятнее всего, такому решению подчинятся.

Антикор Тепла зимой может не быть

"Есть время, и город сделает все, чтобы не произошло чрезвычайная ситуация техногенного характера, но такая угроза есть. "Нафтогаз" прислал отказ составлять договор с КП "Київтеплоенерго", мотивирую тем, что город должен взять на себя долги "Київенерго". Это долги населения, пени и штрафы, на погашения которых нет источника финансирования, это и разница тарифов, и долги по льготам и субсидии. Эта работа должна производится на национальном уровне", - рассказала OBOZREVATEL советник заммэра Юлия Грамотная.

Пока предприятия и органы власти ищут крайних и решают, кто должен заплатить 5 млрд грн за использованный газ, жители столицы остаются без центрального горячего водоснабжения, а отопительный сезон могут провести и без тепла.