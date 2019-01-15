МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Киевляне получат новые платежки за электроэнергию: как оплатить задолженность

1.8тЧитать материал на украинском

Жители Киева в феврале могут получить два счета за потребленную электроэнергию.

Первый – от нового поставщика, а второй – от оператора системы распределения, в котором есть долг за потребленную электроэнергию в 2018 году, сообщил в комментарии OBOZREVATEL коммерческий директор ДТЭК Киевские электросети Александр Бемм.

Это связано с тем, что в Украине начался первый этап государственной реформы рынка электроэнергии: энергоуслуги клиентам отныне будут предоставлять две разные компании.

Новости
В Киеве передумали повышать квартплату: что произошло

В частности, оператор будет осуществлять деятельность исключительно по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей, а компания-поставщик будет заниматься поставкой электроэнергии потребителям, отвечать за начисление платежей и расчеты.

При этом за потребленную электроэнергию в декабре 2018 года и возможные долги необходимо платить оператору.

"Если клиент ошибочно оплатит задолженность по другим реквизитам, то, к сожалению, долг останется непогашенным. Всем потребителям нужно быть внимательными в переходный период, чтобы избежать недоразумений", – резюмировал Бемм.

Киевляне получат новые платежки за электроэнергию: как оплатить задолженность

Liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

В НКРЭКУ заявили, что обращаться к поставщикам и распределительным компаниям не стоит, они сами должны прислать новые документы, указав идентификационный код.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
хохлы, не останавливайтесь!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги