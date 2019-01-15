Киевляне получат новые платежки за электроэнергию: как оплатить задолженность

Жители Киева в феврале могут получить два счета за потребленную электроэнергию.

Первый – от нового поставщика, а второй – от оператора системы распределения, в котором есть долг за потребленную электроэнергию в 2018 году, сообщил в комментарии OBOZREVATEL коммерческий директор ДТЭК Киевские электросети Александр Бемм.

Это связано с тем, что в Украине начался первый этап государственной реформы рынка электроэнергии: энергоуслуги клиентам отныне будут предоставлять две разные компании.

В частности, оператор будет осуществлять деятельность исключительно по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей, а компания-поставщик будет заниматься поставкой электроэнергии потребителям, отвечать за начисление платежей и расчеты.

При этом за потребленную электроэнергию в декабре 2018 года и возможные долги необходимо платить оператору.

"Если клиент ошибочно оплатит задолженность по другим реквизитам, то, к сожалению, долг останется непогашенным. Всем потребителям нужно быть внимательными в переходный период, чтобы избежать недоразумений", – резюмировал Бемм.

Liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

В НКРЭКУ заявили, что обращаться к поставщикам и распределительным компаниям не стоит, они сами должны прислать новые документы, указав идентификационный код.

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