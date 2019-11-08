Киевляне могут остаться без света: под угрозой сотни тысяч человек

В Киеве 172 тысячи квартир могут остаться без электроэнергии из-за долгов.

В частности, общая сумма задолженности киевлян составляет 130 млн гривен, сообщает UBR.

При этом жители столичных квартир могут остаться без света даже за долг в пару сотен гривен.

По закону это уже является достаточным основанием, чтобы клиента отключили от электросети. Квартир с такими долгами насчитали около 80 тыс.

"Мы знаем немало случаев, когда люди оказывались в списках должников, потеряв квитанцию и забыв ее оплатить. Чтобы не остаться без света, мы призываем киевлян внимательно проверить наличие долга. Повторное подключение будет стоить от 150 до 500 грн, и оно станет возможным только после уплаты долга и займет до 3 рабочих дней", – сообщил коммерческий директор ДТЭК Киевские электросети Юрий Коломийчук.

"Вот и получается, что, забыв когда-то оплатить условных 200 грн по счету за электроэнергию, можно остаться в темной квартире и получить проблемы в виде повторного подключения, траты лишнего времени и денег", – резюмировал он.

В Киеве 172 тысячи квартир могут остаться без электроэнергии из-за долгов

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине с 1 января 2019-го заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

Кабинет министров 5 июня принял решение о том, что запуск рынка электроэнергии, намеченный на 1 июля, переносить не будут.

Чтобы удержать тарифы, поставщиков специальным постановлением обяжут удерживать цену в тех рамках, которые установит профильный регулятор.

Ожидается, что запуск рынка разрушит существующую монопольную систему и позволит украинцам самостоятельно выбирать, у кого и по какой цене покупать электроэнергию.

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