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8 ноября • обновлено в 11:05
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Киевляне могут остаться без света: под угрозой сотни тысяч человек

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В Киеве 172 тысячи квартир могут остаться без электроэнергии из-за долгов.

В частности, общая сумма задолженности киевлян составляет 130 млн гривен, сообщает UBR.

При этом жители столичных квартир могут остаться без света даже за долг в пару сотен гривен.

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По закону это уже является достаточным основанием, чтобы клиента отключили от электросети. Квартир с такими долгами насчитали около 80 тыс.

"Мы знаем немало случаев, когда люди оказывались в списках должников, потеряв квитанцию и забыв ее оплатить. Чтобы не остаться без света, мы призываем киевлян внимательно проверить наличие долга. Повторное подключение будет стоить от 150 до 500 грн, и оно станет возможным только после уплаты долга и займет до 3 рабочих дней", – сообщил коммерческий директор ДТЭК Киевские электросети Юрий Коломийчук.

"Вот и получается, что, забыв когда-то оплатить условных 200 грн по счету за электроэнергию, можно остаться в темной квартире и получить проблемы в виде повторного подключения, траты лишнего времени и денег", – резюмировал он.

В Киеве 172 тысячи квартир могут остаться без электроэнергии из-за долгов

В Киеве 172 тысячи квартир могут остаться без электроэнергии из-за долгов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине с 1 января 2019-го заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

  • Кабинет министров 5 июня принял решение о том, что запуск рынка электроэнергии, намеченный на 1 июля, переносить не будут.

  • Чтобы удержать тарифы, поставщиков специальным постановлением обяжут удерживать цену в тех рамках, которые установит профильный регулятор.

  • Ожидается, что запуск рынка разрушит существующую монопольную систему и позволит украинцам самостоятельно выбирать, у кого и по какой цене покупать электроэнергию.

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Темы
Реформа рынка электроэнергии Тарифы для газовых трейдеров
Место
Украина Киев
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Аха 172 тысячи квартир (это минимум 344 тысячи человек) вдруг потеряли квитанции и забыли заплатить … Предлагаю за недорого бизнес проект киевлянам - напечатать открытки с ликом Януковича Ясно Солнышко - но в голом виде и чтобы опа была видна … чтобы купившие эти открытки украинцы могли с тоскою и пустив слезу целовать эту опу вспоминая кровавый рЭжим...
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