Киевлян предупредили о проблемах жилого комплекса 'Нивки-Парк'

В Киеве возведение комплекса "Нивки-Парк" от застройщика "Интергал-Буд" осуществляется на землях промышленности и частично бывших землях сельскохозяйственного назначения.

Однако, благодаря усилиям заказчика строительства – ООО "Термогальванический завод", жилая застройка в границах проспекта Победы и железнодорожных путей в Святошинском районе теперь возможна. Об этом сообщают эксперты НЕРУХОМІ.

В 2017 году эта фирма выступила инвестором разработки проекта плана территории, в рамках которого функциональное назначение земель было изменено: земли промышленности преобразовали под жилое строительство.

Затем "Интергал-Буд" без разрешений начал сооружать сам комплекс, который по плану должен состоять из 12 домов, зданий детсада и общепита. В 2019 году застройщик получил разрешение на возведение 1-4 дома уже после того, как их построил.

Ввести в эксплуатацию 5 и 6 дома "Интергал-Буду" до сих пор не удается. Госархстройинспекция дает отказы. Одна из основных причин – невыполнение технических условий на электроснабжение.

В то же время, это не мешает инвесторам уже там обживаться – застройщик разрешил поселиться без права собственности на квартиру. Однако жильцы вынуждены платить за электроэнергию по промышленным тарифам – 2.27 грн за кВт.

На дома с 7 по 12 разрешений так и нет – застройщик имеет 24 отказа в их выдаче от ГАСИ.

По словам экспертов, вкладывая в "Интергал-Буд" деньги, инвесторы в целом содействуют коррупции в особо крупных размерах, и в частности делают себе хуже. Теперь общее количество квартир в ЖК будет достигать 2 943, что на 727 больше, чем изначально было запланировано градостроительной документацией. То есть плотность населения будет превышена.

В то же время, застройщиком уменьшена численность мест в детсаде – 120, вместо запроектированных 195. А общее количество машиномест в паркинге и на открытых автостоянках составит всего 1699.

Более подробно с нюансами строительства Нивки-Парк, которые обнаружили эксперты НЕРУХОМІ, можете ознакомиться на странице ЖК, во вкладке Документы.