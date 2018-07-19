Киев может остаться без горячей воды, света и тепла: что известно

В Киеве с 1 августа 2018 года население может остаться без горячей воды, если до этого времени не будет решен вопрос с долгами "Киевэнерго" перед "Нафтогазом Украины".

Причины такой ситуации объяснил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

Он отметил, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" 1 августа должно получить в управление генерирующие объекты столицы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Однако "Нафтогаз" отказывается заключать договор на поставки газа компании, пока она не признает правопреемственность долгов "Киевэнерго".

"Сейчас 7 тыс. домов без горячего водоснабжения. Часть из них – это гидравлические испытания, но если вопрос не будет решен, то город будет без горячей воды, кроме зоны обслуживания Дарницкой ТЭЦ", - передает его слова "УНИАН".

Также уже скоро могут начаться перебои с электроснабжением. Существует даже угроза срыва отопительного сезона, подчеркнул Пантелеев.

Петр Пантелеев kievvlast.com.ua

"Угроза срыва (отопительного сезона. – Ред.) есть, если в этом деле не будет найден разумный компромисс. Более того, мы приближаемся к 1 августа, когда город возвращает в управление общины Киева ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, которые кроме тепла, производят электроэнергию, и вопрос снабжения этих объектов газом является очень актуальным. Если вопрос не решится, могут быть перебои с электроснабжением", - отметил он.

Напомним, в отопительный сезон оставлять украинцев без горячей воды и тепла не имеют право, в вот отключить холодную воду или свет могут.

К примеру, в Киеве есть ОСМД, в которых управляющая компания систематически не платит за "свет". И если это большой долг (от 100 тыс. грн), то отключить от электроэнергии могут всю многоэтажку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года закончился срок действия соглашения с "Киевэнерго".

С 1 августа последние коммунальные энергообъекты, находящиеся в управлении компании, перейдут городу.

"Нафтогаз" отказывается заключать договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" из-за долгов предыдущего оператора "Киевэнерго".

Стоит также отметить, что из 4,8 млрд грн долги киевлян составляют всего 2,5 млрд грн. Остальное – задержка по компенсациям субсидий и льгот, штрафы и пени.

23 мая "Нафтогаз" заявил, что готов заключить договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" сразу после решения вопроса правопреемства долгов, которые были накоплены "Киевэнерго". Между сторонами сейчас идет несколько судебных споров.

19 июля Хозяйственный суд Киева не удовлетворил заявление "Киевэнерго" о замене должника на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в деле о задолженности за газ перед "Нафтогазом".