Представлен рейтинг самых дорогих городов мира: Киев в списке

Киев занял 75 место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания.

Всего в этом перечне присутствуют 77 городов, свидетельствуют данные мониторинга Prices and Earnings, опубликованные на сайте крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS.

В частности, ниже Киева в соответствующем топе оказались только Лагос (Нигерия) и Каир (Египет).

Ненамного украинскую столицу опережают София (Болгария), Ханой (Вьетнам), Мумбаи и Нью-Дели (оба Индия), а также Манила (Филиппины).

При этом самым дорогим городом признали Цюрих (Швейцария). Следом за ним идут Женева (Швейцария) и Осло (Норвегия).

В первую десятку также вошли Копенгаген (Дания), Нью-Йорк (США), Токио (Япония), Милан (Италия), Лондон (Англия), Чикаго (США) и Хельсинки (Финляндия).

В частности, ежемесячный доход семьи из трех человек в Цюрихе, позволяющий обеспечить минимальный набор товаров и услуг и не включающий арендную плату, составляет 4,2 тысячи долларов.

При этом минимальные затраты в Киеве швейцарский банк оценивает в 1,6 тысячи долларов.

UBS

UBS

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киев занял шестое место в рейтинге городов Европы с самой дорогой арендной платой за недвижимость.