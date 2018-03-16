Киев поднялся в рейтинге самых дорогих городов мира

Киев занял 110 место в списке самых дорогих городов мира в 2018 году.

За год украинская столица поднялась в рейтинге Worldwide Cost of Living на 20 позиций, передает ЭП.

Лидером новой редакции Worldwide Cost of Living стал Сингапур, далее идут Париж (Франция), Цюрих (Швейцария), Гонконг (КНР) и Осло (Норвегия).

Последние места в рейтинге заняли Дамаск (Сирия), Каракас (Венесуэла), Алматы (Казахстан), Бухарест (Румыния).

За основу рейтинга был взят уровень жизни в Нью-Йорке. Всего в соответствующий перечень вошли 133 города.

Оценку дороговизны проживания аналитики Economist Intelligence Unit проводят дважды в год. Специалисты оценивают стоимость 160 видов различных товаров и услуг: в расчет берут цены на питание, одежду, транспорт, аренду квартир, развлечения и т.д.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Киев занял шестое место в рейтинге городов Европы с самой дорогой арендной платой за недвижимость.