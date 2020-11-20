Киберполиция разоблачила 'IT-специалистов', которые украли 1,5 млн грн из банка

Киберполиция Киева разоблачила группу злоумышленников, которые выдавали себя за IT-специалистов банка и присвоили 1,5 млн грн финансового учреждения.

Под видом "тестирование платежной системы" они совершили незаконные переводы денег на подконтрольные счета. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

К правонарушению причастны пятеро человек в возрасте 24-35 лет. Двое из них сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы.

По месту жительства фигурантов, а также в месте отбывания наказания правоохранители провели обыски. В качестве вещественных доказательств изъяты ноутбук, мобильные телефоны, банковские и сим-карты.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Черниговский отдел полиции провел обыски в офисе коллекторской фирмы, сотрудники которой подозреваются в изготовлении и распространении порнографии.