Кэшбек за жалобы: в Раде заблокировали нашумевший законопроект

Народные депутаты от партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" зарегистрировали в Верховной Раде постановление, блокирующее подписание закона о кешбеках.

Соответствующий документ обнародовали на сайте парламента.

Отмечается, что постановление было передано на рассмотрение руководству Верховной Рады. Пока по нем не примут соответствующее решение, ни спикер, ни президент не могут подписать законопроект.

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Напомним, кэшбеки в соответствии с проектом можно будет получить, жалуясь на недобросовестных продавцов. Покупатели, которые заметят в товарном чеке неверно указанную сумму, или если его совсем не дадут, смогут получить вознаграждение.

Если в чеке сумма меньше, чем вы заплатили, или вам его вообще не выдали – пожалуйтесь в налоговую и стоимость покупки вам вернут, а покупку при этом можно будет оставить себе. Так, согласно проекту, бизнес обязан заплатить штраф в размере 150% за товар или услугу, за которые не выдал чек, а должен был. В таком случае часть штрафа (100% от стоимости товара) отдадут покупателю, а часть (50%) поступит в бюджет.

Механизм такой компенсации прописан в документе. Покупатель жалуется в налоговую, а налоговая в сжатые сроки проверяет, было ли нарушение. После – штрафует и делится полученными деньгами с клиентом недобросовестного продавца.

В Раде заблокировали законопроект о кэшбеке

Как сообщал OBOZREVATEL, закон о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, включающий пункт о кешбеке, был принят во втором чтении монобольшинством в Раде 19 сентября. "За" проголосовали 237 нардепов.

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