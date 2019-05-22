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МирСпорт

/Новости экономики

Кернеса и Ко уличили в грабеже бюджета Харькова: раскрыта схема

6.1тЧитать материал на украинском

На городском бюджете Харькова зарабатывают чешские фирмы-прокладки, приближенные к одиозному городскому голове Геннадию Адольфовичу Кернесу.

Об этом сказано в материале OBOZREVATEL. По сведениям общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр", среди владельцев бизнеса есть родственники чиновников Департамента строительства и дорожного хозяйства, главы этого департамента Владимира Чумакова и Кернеса.

В частности, дочь Чумакова и пасынок Кернеса Родион Гайсинский являются совладельцами фирмы в Чехии. Речь идет об Inter Tech Praha s.r.o. Эта фирма создана в 2017 году, а Алина Чумакова и Гайсинский зашли в эту фирму в 2018 году. Первым же основателем был Владимир Литвин.

Чешская фирма занимается поставкой труб в Украину, в частности для ООО "ВСС-Систем". Учредителями этой фирмы указаны Нелли Ушакова и Александр Желтобрюх. Последний был заместителем начальника управления дорожного хозяйства департамента Чумакова.

Фирма уже получила на тендерах 21 млн грн в департаменте Чумакова и еще 5 млн грн в КП "Харьковводоканал".

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Геннадий Кернес

Геннадий Кернес

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Еще одна чешская фирма - Parmus Nova s.r.o. - записана уже на самого Желтобрюха. А его партнером в этой фирме является жена заместителя директора департамента Чумакова, Инна Киевская. Еще одна новообразованная фирма - Prof Materials s.r.o. - записана на жену директора департамента, Ольгу Чумакову.

По данным портала Importgenius, эта фирма также поставляет товары в Украину. Ее контрагентом является ООО "Трек лайн", который получает подряды от харьковских коммунальных предприятий. Более того, они сейчас ждут подписания договора с КП "Дорремстрой", которое подчиняется Чумакову.

Фирму основал Владимир Литвин, после чего ее переписали на Чумакову и жительницу Москвы Марину Попову. Эти чешские фирмы не являются производителями – они лишь "прокладки", с помощью которых нагоняют стоимость на товары.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Геннадий Кернес
Место
Украина
Тег
бюджет
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Комментарии
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Белов Юрий
Белов Юрий
О , тепер спитаем у зели,шо там сжать будемо? І як там свинарчуків адольфовичів прищучать,
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Пиздят ночью, днём-берут!
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