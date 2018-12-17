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Керченский пролив: США пригрозили России санкциями

11.9тЧитать материал на украинском

США не исключили возможности введения санкций против России из-за ее агрессии против украинских кораблей в Керченском проливе (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Об этом заявил представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает "РИА Новости". "Во-первых, мы разговариваем с Германией, Францией и другими нашими западными партнерами, чтобы быть уверенными, что мы очень хорошо координируем наши действия. Это новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте в Украине... Я хочу выслушать позицию наших партнеров... уже сегодня", - сказал Волкер на брифинге для журналистов в Брюсселе.

По его словам, в ответ на агрессию РФ США должны рассматривать ряд подходов, в том числе и в части пакета санкций. Как пояснил дипломат, новые ограничительные меры могут включать в себя расширение санкционного списка физических и юридических лиц.

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Курт Волкер

Курт Волкер

Сегодня

Волкер также указал на отсутствие подвижек в диалоге в рамках "нормандской четверки" по урегулированию ситуации с доступом в Азовское море. Россия все еще не отпустила задержанных украинских моряков, напомнил он.

При этом Волкер сказал, что из-за инцидента в Керченском проливе ему пришлось отменить поездку в Москву, к которой он готовился. Западные страны должны продемонстрировать поддержку Украине, в том числе путем некоторого наращивания военного присутствия в Черном море, добавил Волкер.

Видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. 28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Керченский пролив: США пригрозили России санкциями

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

13 декабря Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению сроком на три года санкций к юридическим лицам в связи с агрессией России.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Курт Волкер
Место
США
Теги
санкции СШАРоссия
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Питон Каа
Питон Каа
Ну, насчет отмененного вояжа в Москву Волкер соврал. Его туда не приглашали и вообще уже как с полгода отказывают ему во встречах, а госдеп уведомлен о необходимости замены данного персонажа на более адекватного. А что до санкций, так не будет их, грубая была провокация, никто не подпишется.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Рашка фсё, не? Забавно что с каждыми новыми санкциями , в истерике выносимые США и ЕС, Украина стремительно беднеет, и теперь находится в списке самых бедных гос образований не только Европы но уже мира.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Вот я понимаю Россия санкцыи вела против Украины. Сразу прибавилось дешёвой раб силы с Украины. А это все пиздешь..У меня теперь вокруг дома раб с Украины за пайку еды снег уберает. Спасибо Путину.
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Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
Игорь Анатольевич, Шо, пидор контуженный, опять галюники началися? Это у тебя от систематического недопивания.
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