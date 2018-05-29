Данилюк в шаге от отставки: почему он не должен был становиться министром

Отставка министра финансов Александра Данилюка, видимо, уже не за горами. 23 мая между ними и премьер-министром Владимиром Гройсманом случилась перепалка, после которой стало окончательно понятно, что министру не удастся задержаться в своем кабинете надолго.

Проект постановления об увольнении Данилюка народные депутаты подали в Раду еще в феврале, но все это время министру удавалось отсрочить неизбежное. Хотя если бы в Украине соблюдали все законы, то он и вовсе не должен был занимать эту должность.

OBOZREVATEL решил напомнить основные вехи из биографии скандального министра финансов. В первой статье мы расскажем о том, почему Данилюк должен был быть уже дважды люстрирован.

Данилюк начал карьеру чиновника в Украине еще при Викторе Януковиче, в 2010 году. Тогда Администрация Януковича сделала на него ставку, назначив на должность руководителя Координационного центра для контроля за внедрением реформ в Украине. Подчинялся Данилюк напрямую некоей коллегии из высшего руководства Украины: премьер-министра Николая Азарова, главы администрации президента Сергея Левочкина, главы Верховной Рады Владимира Литвина, а позже Владимира Рыбака и еще нескольких топ-чиновников.

Как глава Координационного центра, Данилюк получил полномочия, которые приравнивались к тем, что были у вице-премьер-министра по экономическому развитию. И именно вице-премьерская должность должна была привести к люстрации Данилюка в первый раз.

OBOZREVATEL уже публиковал подробный материал об этом этапе в биографии нынешнего министра финансов.

Далее, в декабре 2010 года, Янукович назначил Данилюка своим внештатным советником. На должности тот проработал до февраля 2014 года. Еще один штрих к портрету. 22 января 2014 года, когда правительственные войска пролили первую кровь протестующих на Майдане, президент Янукович в качестве поощрения присвоил Данилюку второй ранг государственного служащего.

За присвоение второго ранга госслужащего во время Майдана Данилюк подлежал люстрации во второй раз. Однако, вопреки всему и вся, министр финансов сумел не только дважды избежать люстрации, но и сделал завидную карьеру при новой власти. Сначала он был назначен постпредом президента в Кабинете министров, затем замглавы Администрации президента. А с 2016 года Данилюк возглавил министерство финансов уже в правительстве Владимира Гройсмана.

О грандиозном скандале, в который попал Данилюк в первые же дни на своей должности, читайте в следующем материале OBOZREVATEL.