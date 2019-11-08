Каждый украинец заплатит за газ на 1271 грн больше – Беленький

Запланированное повышение тарифов на транспортировку газа обойдется населению в дополнительных 18,5 млрд грн. Каждый гражданин Украины будет платить за газ на 1271 грн больше.

Об этом в ходе круглого стола, посвященного вопросу повышения тарифов, сообщил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Сергей Беленький

"Кроме негативного влияния на промышленность, этот рост имеет очень важный социальный аспект. Долги населения по газу на сегодня составляют 26 млрд грн. По отоплению – 17 млрд. Вместе задолженность достигает 43 млрд грн. Если запланированное повышение тарифов по распределительным сетям и по транспортировке магистральными газопроводами состоится – суммарно цена газа для каждого украинском вырастет на 1271 грн. Это 18,5 млрд грн дополнительных расходов для населения. Мы понимаем, что таких денег у людей сегодня нет. А значит – будут расти долги, будут возрастать субсидии – и в конечном итоге это все ляжет, в том числе, на промышленников, которые платят налоги", - рассказал Беленький.

Председатель Федерации металлургов также раскритиковал нежелание "Укртрансгаза" рассматривать любые варианты, кроме нулевого, согласно которому прогнозируется полное отсутствие транзита через украинскую ГТС газа из Российской Федерации. А соответственно – в тариф закладывается и потеря дохода от такого транзита. При этом, по словам Беленького, в Нацбанке прогнозируют, что в 2020 году этот транзит ожидается на уровне 50 млрд куб.м газа.

Представитель металлургов подчеркнул: повышение тарифа на газ сводит на нет многолетние усилия украинского бизнеса по снижению трудовой миграции среди украинцев.

"Проблема трудовой миграции стоит очень остро. Мы стараемся, насколько это возможно, увеличить зарплаты на своих предприятиях, чтобы люди оставались работать у нас, а не ехали искать лучшей жизни за рубежом. За последние три года реальная зарплата в металлургии выросла более чем на треть . Это позволило нам выйти на более-менее приемлемый уровень трудовой миграции. Но такие действия власти провоцируют людей выезжать. Потому что у них выросли доходы, но и расходы значительно возрастут, в частности, за счет платежек за газ и отопление", - заявил Беленький.

По результатам обсуждения участники круглого стола решили требовать от премьер-министра созыва отдельного совещания для обсуждения острых вопросов и негативных последствий повышения тарифов на транспортировку газа. Кроме того, они направят президенту, премьер-министру, в профильные министерства и комитеты Верховной Рады письма с обоснованием всех рисков, включая угрозами остановки предприятий и возможной потери десятков тысяч рабочих мест, которые они дают.

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