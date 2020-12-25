Каждый украинец отдал по несколько тысяч гривен на долги Украины в 2020-м

Каждый украинец отдал на обслуживание государственного долга в 2020 году по 3000 грн.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства. Таким образом каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга. В госбюджете на 2020 год на погашение госдолга сначала было предусмотрено 346 млрд грн, а по факту, по состоянию на 1 декабря уже потрачено 357,4 млрд грн. И эта сумма к концу года возрастет, считает Пацкан.

"Из позитива – общий объем доходов в госбюджет за январь-ноябрь действительно вырос. Перевыполнение плана – на 3,3 млрд грн. Меньше оптимизма относительно расходов. В январе-ноябре расходы на 101 млрд грн меньше плана. Недовыполнение плана – это Государственная таможенная служба. Но хочу напомнить, что в апреле показатели бюджета были скорректированы. Доходы, например, были уменьшены на 116 млрд грн", – отметил глава Счетной палаты.

Он подчеркнул, что последние месяцы происходило перевыполнение доходов Государственной налоговой службой, а наибольшее невыполнение – в Государственной таможенной службе.

Наличие государственного долга – вполне нормальное явление для большинства стран мира, утверждают эксперты. Финансовое благополучие и уровень развития государства им не измеряется. В теории госдолг уменьшить реально. Для этого нужно, чтобы бюджет был не дефицитным, как у нас, а профицитным, чтобы государство тратило меньше, чем зарабатывает. Но для нашей страны на ближайшее время, это невозможно.

"Кредиторам в следующем году придется выплатить почти 600 млрд грн, – рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. – Внешние выплаты при этом составят более 160 млрд грн (около $ 5,5 млрд). По облигациям внутреннего займа придется заплатить около 440 млрд грн".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине государственный долг достиг отметки 2,3 трлн грн. Проект бюджета на 2021 год рассчитан с учетом огромного дефицита, который снова придется покрывать новыми долгами.

Уже в следующем году каждый украинец отдаст по 10 тысяч гривен на обслуживание долгов.