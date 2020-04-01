Каждый третий украинец перестал работать из-за карантина

Среди украинцев, которые работали до введения карантина, 32% в конце марта находятся в отпуске по собственному желанию, а 4% – потеряли работу.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно исследованию, 35% респондентов заявили, что продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений, 29% – работают дистанционно.

Число безработных в Украине выросло vedomosti-ua

По данным опроса, до введения карантина имели работу 65% взрослых украинцев. Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за карантина пострадал рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных. Сколько неофициальных – неизвестно никому, но предполагают примерно такую же цифру.

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