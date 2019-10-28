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28 октября • обновлено в 04:41
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Каждый 100-й дом – аварийный: в Кабмине забили тревогу

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По данным Кабинета министров, примерно каждый сотый жилой дом в Украине находится в аварийном состоянии.

"Около 1% у нас – аварийные и ветхие дома. Кажется, что один процент – немного. На самом деле, это каждый 100-й дом", – рассказал в эфире ObozTV первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Дмитрий Живицкий.

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"Чтобы стало понятнее – каждая сотая квартира. Т.е. в трех подъездах 9-этажного дома уже есть одна аварийная квартира, если брать из расчета на 1 квадратный метр. Это очень серьезная цифра", – пояснил Живицкий.

Чиновник уточнил, что более 60% жилого фонда Украины составляют дома, построенные в 1950-1980-х годах.

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По его словам, обновления требует и жилой фонд, и коммунальная инфраструктура. В частности, системы водо- и теплоснабжения, заложенные 30-50 лет тому назад.

"Нам нужно нацеливать органы местного самоуправления вкладывать деньги в эту инфраструктуру. А не только заниматься тем, что "видно", чтобы мэра выбрали на следующий период. Брусчатка и плитка – то, без чего не обходится ни один город… Но в первую очередь нужно думать о том, где живут люди", – подчеркнул замминистра.

Только в Киеве сносу подлежат более трех тысяч "хрущевок"

Только в Киеве сносу подлежат более трех тысяч "хрущевок"

delo.ua

Как писал OBOZREVATEL, одними из наиболее проблемных в Украине являются устаревшие и непригодные для проживания "хрущевки". Если не начать их снос или капитальный ремонт, то уже через считанные годы половина семей может остаться без жилья.

По проекту генплана, только в Киеве требуется снести свыше 3000 "хрущевок", в которых проживают более 200 тысяч семей. Однако окончательный проект реновации жилищного фонда все еще не разработан.

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