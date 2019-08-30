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"Каждую третью гривну!" Гончарук озвучил проблемы с долгами Украины

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Для Украины будут чрезвычайно сложными 2019 и 2010-й годы из-за пиковых выплат по госдолгу.

Об этом заявил новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с журналистами в Киеве, передает "Украинская Правда". Он подчеркнул, что наша страна задолжала международным партнерам огромные деньги.

"Вообще этот и следующий год для Украины чрезвычайно сложны. Нам нужно много отдавать долгов за прошлые годы. В следующем году мы вынуждены отдать каждую третью гривну бюджета на обслуживание долга. Это огромные деньги. То есть страна работает, а трети денег сразу нет. И это не единственная проблема", – заявил он.

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Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

korrespondent.net

Гончарук считает, что Украина станет более эффективной через 2-3 года: "Могу сказать наверняка, потому что понимаю, что будут определенные результаты. Что делать во время этого периода, для того, чтобы людям становилось не хуже, и они чувствовали, что что-то происходит - над этим мы будем думать. Но это точно наша задача".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров весной планирует провести "глубокую" налоговую реформу, которая вступит в силу в 2021 году.

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Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины долги
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Соболева Марина
Соболева Марина
За два месяца лета госдолг Украины увеличился в два раза, до 82,4 млрд долларов
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