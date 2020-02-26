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26 февраля • обновлено в 06:05
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Казанский жестко ответил пропагандисту Кремля из-за пенсий "Л/ДНР"

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Украинский блогер Денис Казанский жестко ответил кремлевскому пропагандисту Роману Манекину, который обвинил Украину в невыплате пенсий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В частности, Манекин заявил, что не понимает, что мешает Украине завести пункты раздачи пенсий на территории "ЛНР/ДНР". Об этом Казанский пишет в Twitter.

"Вы мешаете, придурок. Мешают захваченные вами банки и разграбленные банкоматы. Там, где нет "ЛНР/ДНР", нет проблем с выплатой пенсий", – резюмировал блогер.

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Украинский блогер Денис Казанский жестко ответил кремлевскому пропагандисту Роману Манекину

Украинский блогер Денис Казанский жестко ответил кремлевскому пропагандисту Роману Манекину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Теги
Новости ДНР ДНР
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вообще руслики епанулись )))))))
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Wick John
Wick John
Артеллерист Моня, прохрюкала свинья которая радуется развалу страны
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какие пенсии ????с какого это перепугу???Украина абсолютно ничего не обязана платить!!!по всем международным законам за население на оккупированных территориях несёт исключительно окупает!вот и платите сами мы тут не причем !!!
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Ку Алексей
Ку Алексей
Артеллерист Моня, вот только пенсий это не касается
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