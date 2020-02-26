Казанский жестко ответил пропагандисту Кремля из-за пенсий "Л/ДНР"

Украинский блогер Денис Казанский жестко ответил кремлевскому пропагандисту Роману Манекину, который обвинил Украину в невыплате пенсий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В частности, Манекин заявил, что не понимает, что мешает Украине завести пункты раздачи пенсий на территории "ЛНР/ДНР". Об этом Казанский пишет в Twitter.

"Вы мешаете, придурок. Мешают захваченные вами банки и разграбленные банкоматы. Там, где нет "ЛНР/ДНР", нет проблем с выплатой пенсий", – резюмировал блогер.

"Не понимаю, кто или что мешает Украине завести пункты раздачи пенсий на территории ЛНР/ДНР" - спрашивает Манекин.



Отвечаю:



Вы мешаете, придурок. Мешают захваченные вами банки и разграбленные банкоматы. Там, где нет ЛДНР, нет проблем с выплатой пенсий. pic.twitter.com/4luAnsh3cH — Денис Казанський (@den_kazansky) February 25, 2020

Украинский блогер Денис Казанский жестко ответил кремлевскому пропагандисту Роману Манекину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!