Казанский показал жизнь украинцев на линии соприкосновения: шесть лет без отопления и газа

В городе Красногоровка Донецкой области, расположенного на линии соприкосновения, шесть лет нет отопления, газа и очистных сооружений.

"Проехался по поселкам на линии соприкосновения. Печальное зрелище. Особенно поразила Красногоровка", – сообщил в Twitter журналист Денис Казанский.

По его словам, люди отапливают квартиры дровами. Журналист отметил, что город выглядит как заброшенный.

Казанский добавил, что в Красногоровке не работает даже военно-гражданская администрация.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.

Также в оккупированном Донецке работники Донецкого металлургического завода написали письмо так называемому главе "ДНР" Денису Пушилину из-за невыплат зарплат.