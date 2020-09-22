Казахский миллиардер решил помочь Зеленскому с реформами: где "засветился" скандально известный бизнесмен

Известный бизнесмен и общественный деятель из Казахстана Маргулан Сейсембаев будет работать над повышением эффективности реформ в Украине.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой также присутствовал экс-президент Грузии, глава Национального комитета реформ Украины Михеил Саакашвили. Последний ранее представлял бизнесмена как своего партнера в деятельности "Офиса простых решений и результатов".

Маргулан Сейсембаев встретился с Владимиром Зеленским. Фото со страницы бизнесмена в Facebook

"Поговорили с ним (Владимиром Зеленским) и его командой около часа. Я презентовал ему свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему все очень понравилось. Он сказал, что это настолько нужно и важно, что это им нужно еще "вчера". Попросил ускорить", – написал бизнесмен.

Сейсембаев подчеркнул, что приступит к работе немедленно. "В ближайшее время приехать в Казахстан не получится. Чувствую, что могу застрять здесь надолго. Работа большая, интересная и кропотливая", – отметил он.

Бизнесмен добавил, что уже сейчас начнет решать множество бытовых вопросов, планировать работу и собирать команду.

Facebook Маргулана Сейсембаева.

Facebook Маргулана Сейсембаева.

Судебные разбирательства против бизнесмена в Казахстане и Европе

Маргулана Сейсембаева, его брата и партнеров подозревали в хищении и отмывании денежных средств АО "Альянс Банк". Расследование вели в Швейцарии, однако после аудиторской проверки оно было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Также уголовные дела были возбуждены в Казахстане. Бизнесмена обвиняли в организации и руководстве преступной группой с целью хищения средств "Альянс Банка".

После полугодового судебного разбирательства в июле 2011 года Медеуский районный суд оправдал Сейсембаева по статье о "причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием", но признал его виновным в "незаконном использовании денежных средств банка путем выдачи гарантий". Бизнесмена приговорили к двум годам лишения свободы условно и запрету занимать руководящие должности в банковской сфере в течение двух лет, а также выплате в пользу "Альянс Банка" 192 млрд тенге.

В феврале 2012 года Сейсембаева освободили от ответственности по амнистии.

Также "Альянс Банк" подал иск в Высокий суд Англии, обвиняя Сейсембаева, его братьев и бывший топ-менеджмент банка в отмывании денежных средств, мошенничестве и хищении средств банка на сумму в 1,1 млрд долларов, однако в декабре 2012 года бизнесмен выиграл в Апелляционном суде Англии.

Кто такой Маргулан Сейсембаев

Он является основателем управляющей компании Seimar Investment Group, участвует в структурах группы венчурных фондов Asadel Group (Сингапур), где партнером, вместе с американским и испанским коллегами, выступает его брат Ерлан Сейсембаев.

Также он член совета попечителей Almaty Management University, основатель благотворительного фонда Seimar Social Fund, инициатор и руководитель экспедиционной команды Nomad Explorer.

По состоянию на 2019 год занимал 33 строчку в списке самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes.

Сам Сейсембаев в 2019 году рассказывал, что за год заработал более миллиарда долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. Несмотря на то, что там на него зарегистрировали несколько уголовных производств.

Политик отметил, что намерен участвовать в парламентских выборах на родине, но при этом останется на госслужбе в Киеве.