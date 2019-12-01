"Эксплуатируют на убой!" Кава выдвинул обвинения руководству "Укрзалізниці"

Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава обвинил руководство "Укрзалізниці" в искусственном занижении расходов с целью создать видимость прибыли.
"Эксперименты с привлечением иностранных "специалистов" не дали никакого эффекта. Наоборот: ситуация на "Укрзалізниці" за это время только ухудшилась", – заявил Кава в эфире ObozTV.
По информации эксперта, руководство УЗ не финансирует ремонт подвижного состава и покупку запчастей.
"По сути, они искусственно занижают расходы, чтобы показать какую-то прибыль и получить для себя премию. Хотя экономия на запчастях, на ремонтах – уже серьезная проблема. Она ставит под угрозу возможность выполнять основную работу железной дороги: перевозку пассажиров и грузов", – предупредил он.
Кава обратил внимание на аварийное состояние пассажирского подвижного состава "Укрзалізниці".
"Пассажирские вагоны не обновляются в необходимом количестве, грузовые перевозки идут гораздо дольше, чем раньше. Пожары локомотивов и пригородных поездов с пассажирами стали уже обыденными новостями", – напомнил бывший чиновник.
16 ноября произошел пожар в пригородном поезде Колосовка-Николаев
Пресс-служба ГосЧС Николаевской области
По его мнению, сейчас УЗ эксплуатирует вагоны и локомотивы "на убой".
"А менеджмент и наблюдательный совет, где много иностранцев, рассказывают: вот мы такие классные, "Укрзалізниця" стала прибыльной, мы такие молодцы, давайте мы себе еще премию выпишем", – добавил Кава.
Комментируя анонсированную Кабмином реформу украинской железной дороги, он выразил убежденность, что компания должна оставаться в государственной собственности.
"Все основные железнодорожные компании в Европе – государственные. Deutsche Bahn – государственная железная дорога. SNCF – французская государственная железная дорога. Да, есть небольшие частные игроки. Но почти 90% перевозок обеспечивают государственные компании", – привел он пример.
Кава отметил, что вместо продажи акций УЗ на бирже, государству нужно просто заняться управлением отрасли.
"Сейчас в правлении и набсовете нет ни одного профессионального железнодорожника. Т.е. это люди, которые не понимают 95% процессов, происходящих в отрасли", – подчеркнул эксперт.
"Если правительство не в состоянии обеспечить качественное управление государственной компании – то им просто нужно написать заявление и признать свою несостоятельность в управлении такой компанией", – резюмировал Кава.
По словам Кавы, УЗ эксплуатирует поезда "на убой"
facebook.com/Ukrzaliznytsia
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что уже в ближайшее время Кабмин может отправить в отставку руководителя "Укрзалізниці" Евгения Кравцова. По словам премьера, в компании "абсолютно дикая" коррупция.
Ранее Кабмин решил вернуть УЗ в сферу управления Министерства инфраструктуры и анонсировал масштабную реформу украинской железной дороги.
По данным отчета УЗ за первое полугодие 2019 года, среднее вознаграждение члена правления "Укрзалізниці" составило 743 тысячи гривен в месяц, а средняя зарплата члена набсовета – 588 тысяч гривен в месяц.
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