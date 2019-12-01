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1 декабря • обновлено в 13:25
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"Эксплуатируют на убой!" Кава выдвинул обвинения руководству "Укрзалізниці"

1.2т
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Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава обвинил руководство "Укрзалізниці" в искусственном занижении расходов с целью создать видимость прибыли.

"Эксперименты с привлечением иностранных "специалистов" не дали никакого эффекта. Наоборот: ситуация на "Укрзалізниці" за это время только ухудшилась", – заявил Кава в эфире ObozTV.

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По информации эксперта, руководство УЗ не финансирует ремонт подвижного состава и покупку запчастей.

"По сути, они искусственно занижают расходы, чтобы показать какую-то прибыль и получить для себя премию. Хотя экономия на запчастях, на ремонтах – уже серьезная проблема. Она ставит под угрозу возможность выполнять основную работу железной дороги: перевозку пассажиров и грузов", – предупредил он.

Кава обратил внимание на аварийное состояние пассажирского подвижного состава "Укрзалізниці".

"Пассажирские вагоны не обновляются в необходимом количестве, грузовые перевозки идут гораздо дольше, чем раньше. Пожары локомотивов и пригородных поездов с пассажирами стали уже обыденными новостями", – напомнил бывший чиновник.

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Пресс-служба ГосЧС Николаевской области

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По его мнению, сейчас УЗ эксплуатирует вагоны и локомотивы "на убой".

"А менеджмент и наблюдательный совет, где много иностранцев, рассказывают: вот мы такие классные, "Укрзалізниця" стала прибыльной, мы такие молодцы, давайте мы себе еще премию выпишем", – добавил Кава.

Комментируя анонсированную Кабмином реформу украинской железной дороги, он выразил убежденность, что компания должна оставаться в государственной собственности.

"Все основные железнодорожные компании в Европе – государственные. Deutsche Bahn – государственная железная дорога. SNCF – французская государственная железная дорога. Да, есть небольшие частные игроки. Но почти 90% перевозок обеспечивают государственные компании", – привел он пример.

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Кава отметил, что вместо продажи акций УЗ на бирже, государству нужно просто заняться управлением отрасли.

"Сейчас в правлении и набсовете нет ни одного профессионального железнодорожника. Т.е. это люди, которые не понимают 95% процессов, происходящих в отрасли", – подчеркнул эксперт.

"Если правительство не в состоянии обеспечить качественное управление государственной компании – то им просто нужно написать заявление и признать свою несостоятельность в управлении такой компанией", – резюмировал Кава.

По словам Кавы, УЗ эксплуатирует поезда "на убой"

По словам Кавы, УЗ эксплуатирует поезда "на убой"

facebook.com/Ukrzaliznytsia

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Автор
Наталья Глазова
Темы
"Укрзалізниця" Скандал вокруг "Укрзалізниці" Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Александр Кава
Место
Украина
Теги
транспорт поезд Укрзалізниця
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