"Катастрофическая ситуация": в "Слуге народа" жестко раскритиковали Гончарука

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук раскритиковала премьер-министра Алексея Гончарука за катастрофическую ситуацию с выполнением бюджета.

"Самый большой провал – это почему мы не выполняем бюджет. Если бюджет не выполняется, то этому есть причины. И это и есть провалом. Если бюджет не выполняется до поставленных нами показателей, это никто нам не ставил, мы не пришли на чужой бюджет, это уже наш бюджет, который мы взялись выполнить ", – сообщила Верещук в комментарии Еспресо.TV.

Также она призвала Гончарука предоставить подробный отчет о работе правительства.

"Если мы по результатам, например, январья имеем – 17 млрд, то на это есть и объективные, и субъективные причины. И это должно быть в отчете: мы не выполняем бюджет, потому что... И четко написали: тепла погода, я не знаю, поздний урожай, цены на сталь, коронавирус, геополитическая ситуация. Это и есть отчет", – заявила народный депутат от "Слуги народа".

"Что произошло, что у нас такая катастрофическая ситуация с выполнением бюджета? Что произошло, почему поступления с таможни недовыполняются? И когда мы увидим, что произошло, будем понимать, куда дальше двигаться. Нужен закон – давайте еще каких-то 10 законов примем. Нужны постановления – давайте постановления. Но это будет работа, а не имитация работы", – резюмировала Верещук.

Премьер-министра Алексея Гончарука раскритиковали за катастрофическую ситуацию с выполнением бюджета

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

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