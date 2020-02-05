Главная Новости
7 февраля • обновлено в 07:48
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Катастрофа с водой: в Крыму оккупанты запретили автомойки и сауны

9.3т
Читать материал на украинском

В Крыму оккупационная власть запретила автомойки и сауны из-за дефицита воды на полуострове.

"Настоящая ситуация с водой в Крыму. В Симферополе с 4 февраля запрещены автомойки и сауны. Драконовские ограничения водопользования", – заявил на Facebook бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Он отметил, что на такие действия оккупанты пошли в пиковое и наиболее заводненное время года – весной воды с гор будет значительно меньше.

Новости
Вода для Крыма: у Путина подыграли "слуге народа"

"И здесь как раз, впервые с 2014 года, нардепы по странному стечению обстоятельств, поедут смотреть на дамбу у КПВВ "Каланчак". Если все же не получится поддаться на шантаж и на подкуп оккупантов – то Крым будет освобожден значительно быстрее, чем мы ожидали. Сейчас наступает момент истины. Устоим ли? " – резюмировал Бабин.

Катастрофа с водой: в Крыму оккупанты запретили автомойки и сауны
Катастрофа с водой: в Крыму оккупанты запретили автомойки и сауны

В Крыму оккупационная власть запретила автомойки и сауны из-за дефицита воды на полуострове

В Крыму оккупационная власть запретила автомойки и сауны из-за дефицита воды на полуострове

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.

Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала у России вернуть аннексированный Крым Украине. Требование было выдвинуто рядом стран-членов организации в резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым без воды Крым
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
8
46
Смешно
33
Интересно
4
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мил Мил
Мил Мил
Аксенов сказал в Крыму валом воды. Чёрное море большое.всем хватит. Пусть пьют
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
семенов Александр
семенов Александр
Чубаки. не беспокойтесь, не рвите пуканы почем зря. За последние сутки ,то есть с 4 по 5 февраля ,водохранилища Крыма пополнились больше чем за весь январь ))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Махно Володимир
Махно Володимир
крысчане прибегут как миленькие! а пока я могу выслать пару бочек нечистот им, на переработку!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
6
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Махно Володимир, жри сам свои помои, в них и купайся, дБ Бл...
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги