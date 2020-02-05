Катастрофа с водой: в Крыму оккупанты запретили автомойки и сауны

В Крыму оккупационная власть запретила автомойки и сауны из-за дефицита воды на полуострове.

"Настоящая ситуация с водой в Крыму. В Симферополе с 4 февраля запрещены автомойки и сауны. Драконовские ограничения водопользования", – заявил на Facebook бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Он отметил, что на такие действия оккупанты пошли в пиковое и наиболее заводненное время года – весной воды с гор будет значительно меньше.

"И здесь как раз, впервые с 2014 года, нардепы по странному стечению обстоятельств, поедут смотреть на дамбу у КПВВ "Каланчак". Если все же не получится поддаться на шантаж и на подкуп оккупантов – то Крым будет освобожден значительно быстрее, чем мы ожидали. Сейчас наступает момент истины. Устоим ли? " – резюмировал Бабин.

В Крыму оккупационная власть запретила автомойки и сауны из-за дефицита воды на полуострове

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.

Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала у России вернуть аннексированный Крым Украине. Требование было выдвинуто рядом стран-членов организации в резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ.

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