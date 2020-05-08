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8 мая • обновлено в 15:21
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В Украине изменят условия карантина: как пойти в ресторан и не заразиться коронавирусом

1.7т
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Кабинет министров с 11 мая разрешит не только гулять по паркам и ездить на велосипеде, но и разрешит открыть магазины, кафе и рестораны.

Какие ограничения будут действовать, как правильно себя вести в общественных местах, чтобы не заразиться коронавирусом, читайте в материале OBOZREVATEL.

С 11 мая можно идти в кафе и рестораны?

Да, но с ограничениями. Расстояние между гостями должно быть не меньше 1,5 метра, сидеть можно только на летних площадках под открытым небом, у персонала должны быть средства защиты (маски, перчатки, очки), у них должны проверять температуру, а за каждым столом должно быть не больше двух человек (исключение только для детей до 14 лет).

В масках должны быть и гости, за исключением того периода, когда они едят.

Как не заразиться в кафе и ресторане. Рекомендации ВОЗ:

  • Не носите резиновые перчатки, но мойте и дезинфицируйте руки. "Вы в большей степени защищены от COVID 19, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки, чем когда носите перчатки. Возбудитель коронавирусной инфекции COVID 19 может загрязнить резиновые перчатки", – говорится в размещенных на сайте организации рекомендациях.

  • Держитесь от людей на расстоянии как минимум в 1 метр. А прежде чем касаться стола и других поверхностей, убедитесь, что официант тщательно вымыл поверхности и продезинфицировал стол после ушедшего гостя.

В Украине изменят условия карантина: как пойти в ресторан и не заразиться коронавирусом

Униан

От OBOZREVATEL: если вы все-таки решили посетить летнюю площадку, идите туда, где уверены, что все санитарные нормы при приготовлении пищи соблюдаются.

А что с фитнес-клубами и спортивными залами?

Пока их оставят закрытыми. Но есть хорошие новости: официально с 11 мая разрешили выходить на пробежки, ездить на велосипеде, гулять в парках, а спортсмены могут посещать учебно-тренировочные сборы (именно спортсмены).

Есть и определенные требования: бегать, кататься и гулять можно только в масках или респираторах, в том числе изготовленными самостоятельно.

Рекомендации ВОЗ:

  • мойте или дезинфицируйте руки после контакта с поверхностями и после того, как вернулись с улицы;

  • как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно. Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски); и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом;

  • если вы чувствуете недомогание или у вас повышенная температура – оставайтесь дома;

  • держитесь на расстоянии к окружающим, со знакомыми приветствуйте друг друга на расстоянии и без рукопожатий.

Какие магазины откроют и как в них себя вести, чтобы не заболеть?

С 11 мая в Украине откроют непродовольственные магазины (это будет касаться практически всех объектов торговли), при этом откроют и в том числе магазины одежды в Торгово-развлекательных центрах.

Для всех магазинов действует правило: на каждого человека должно быть как минимум 10 кв.м площади.

В Украине изменят условия карантина: как пойти в ресторан и не заразиться коронавирусом

varus.ua

Что рекомендует ВОЗ:

  • держитесь на расстоянии не менее 1 метра от окружающих и не прикасайтесь руками к глазам, рту или носу;

  • перед использованием обрабатывайте антисептиком ручки продуктовых корзин или тележек;

  • по возвращении из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мойте руки.

Что с музеями?

Музеи, музеи под открытым небом, заповедники могут работать, персонал должны довозить до места работы и обеспечить всеми средствами индивидуальной защиты.

В Украине изменят условия карантина: как пойти в ресторан и не заразиться коронавирусом

"Непосредственный прием посетителей при условии обеспечения персонала (включая защиту лица, глаз, рук) и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, может осуществляться по решению собственника (органов управления)", – говорится в постановлении Кабмина.

Что с перевозками?

Пассажирские самолеты (и принимать, и отправлять из Украины), поезда, автобусное сообщение между населенными пунтками все еще под запретом. Ограничение продлили с 11 до 22 мая. Таким же образом продлили запрет посещать аннексированный Россией Крым.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
карантин вирус
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