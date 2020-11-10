Карантин выходного дня нарушает закон, – юрист

Карантин выходного дня, который планируют ввести в Украине с 14 ноября, нарушает Конституцию.

Старший партнер АК "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил, что введение таких мер нарушает норму Конституции о праве на предпринимательскую деятельность, передает "Апостроф".

"Касательно юридических аспектов могу сказать, что без соответствующего решения о введении военного или чрезвычайного положения, такие ограничения являются незаконными, о чем также было сказано в решении КС", – пояснил эксперт.

Юрист добавил, что возникает вопрос также о том, кто будет возмещать предпринимателям убытки.

"То есть должно быть решение об освобождении этих ТРЦ, заведений общественного питания, магазинов, которые не входят в перечень, которым разрешено работать, от налога на землю, например. На самом деле это только попытки создать вид, что власть что-то делает", – говорит он.

Кравец также добавил, что в случае введения подобных мер бизнес может подавать в суд и защищать свои права. В частности, он сообщил, что уже есть десятки исков относительно запретов, действовавших весной.

"Оказывается адвокатам также запрещено было работать весной, и мы подали соответствующий иск о возмещении нанесенного ущерба этими запретами. На сегодняшний день уже есть десятки подобных исков. Мы же сейчас должны говорить о мерах по обузданию этого вируса, а не снова вредить бизнесу", – сказал адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в Украине решили усилить ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня. Против таких мер выступил Минкульт и ряд народных депутатов.

В то же время врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская заявила, что введение жесткого карантина в Украине или локдауна повлечет существенное положительное влияние на состояние заболеваемости коронавирусом в стране.

С 9 ноября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Все населенные пункты теперь разделены только между "красной" и "оранжевой" зонами.