Карантин выходного дня в Украине: какую помощь можно получить от государства

В Украине в связи с введением карантина выходного дня программы поддержки "Доступные кредиты 5-7-9" и "Частичная безработица" будут максимально адаптированы под нужды и запросы бизнеса.

Как сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, также уже нарабатывают новые форматы помощи бизнесу.

В рамках совершенствования программы "5-7-9" рассматриваются такие предложения:

расширение круга участников из-за повышения максимального уровня годового дохода предприятий;

возможность применять доход предприятия за отчетный период 2020 года;

вопрос залога и введения портфельных гарантий (до 80% кредита будет покрываться государством)

ослабление условий для фонда оплаты труда и численности персонала.

Адаптация программы "Частичная безработица" к новым карантинным условиям: до существующего бюджета программы дополнительно выделили средств на сумму 80 млн грн.

Бизнесу помогут покрыть расходы на зарплату рабочим, которым сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места.

"Во время диалога предпринимателями поднимался вопрос арендной платы и возможность от ее освобождения/отсрочки. Среди предложенных вариантов решений – взаимодействие с Торгово-промышленной палатой для получения специальных сертификатов, допускающих использование механизма форс-мажора", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с субботы, 14 ноября, вводят карантин выходного дня. Больнее всего он ударит по сфере общественного питания. На выходные выпадает основная часть выручки таких заведений.