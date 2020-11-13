Карантин выходного дня: как будет работать "Новая почта" и "Укрпочта"
Во время карантина выходного дня отделения "Укрпошты" и "Новой почты" будут работать по обычному графику без изменений.
Как сообщила пресс-служба "Укрпочты", новые ограничительные меры не распространяются на работу отделений компании.
График работы отделений "Укрпочты":
Суббота – 10:00 - 19:00
Воскресенье – 10:00 - 15:00
В "Укрпоште" также отметили, что в период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений будут работать без выходных, другие отделения – по ранее установленному графику.
"Новая почта" также не планирует менять часы работы. Журналисту OBOZREVATEL на горячей линии сообщили, что все отделения будут работать по привычному для них графику выходного дня.
Суббота – 8:00 - 19:00
Воскресенье – 11:00 – 18:00.
Что закроют на карантин выходного дня
С 00:00 субботы до 00:00 понедельника минимум на три недели.
Закроют:
Заведения питания, кроме еды на вынос.
Строительные и другие магазины потребительских товаров.
ТРЦ и другие развлекательные центры.
Спортзалы, фитнес-центры, бассейны.
Не будут проводить массовые мероприятия.
Позволят работать:
Супермаркетам и продуктовым магазинам.
Аптекам.
Транспорту с ограничениями по количеству пассажиров – только сидячие места.
АЗС.
Разрешаются прогулки в парках.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с субботы, 14 ноября, вводят карантин выходного дня. В связи с этим программы поддержки "Доступные кредиты 5-7-9" и "Частичная безработица" будут максимально адаптированы под нужды и запросы бизнеса.