Карантин выходного дня: как будет работать "Новая почта" и "Укрпочта"

Во время карантина выходного дня отделения "Укрпошты" и "Новой почты" будут работать по обычному графику без изменений.

Как сообщила пресс-служба "Укрпочты", новые ограничительные меры не распространяются на работу отделений компании.

График работы отделений "Укрпочты":

Суббота – 10:00 - 19:00

Воскресенье – 10:00 - 15:00

В "Укрпоште" также отметили, что в период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений будут работать без выходных, другие отделения – по ранее установленному графику.

"Новая почта" также не планирует менять часы работы. Журналисту OBOZREVATEL на горячей линии сообщили, что все отделения будут работать по привычному для них графику выходного дня.

Суббота – 8:00 - 19:00

Воскресенье – 11:00 – 18:00.

Что закроют на карантин выходного дня

С 00:00 субботы до 00:00 понедельника минимум на три недели.

Закроют:

Заведения питания, кроме еды на вынос.

Строительные и другие магазины потребительских товаров.

ТРЦ и другие развлекательные центры.

Спортзалы, фитнес-центры, бассейны.

Не будут проводить массовые мероприятия.

Позволят работать:

Супермаркетам и продуктовым магазинам.

Аптекам.

Транспорту с ограничениями по количеству пассажиров – только сидячие места.

АЗС.

Разрешаются прогулки в парках.

Карантин выходного дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с субботы, 14 ноября, вводят карантин выходного дня. В связи с этим программы поддержки "Доступные кредиты 5-7-9" и "Частичная безработица" будут максимально адаптированы под нужды и запросы бизнеса.