Карантин в Украине: Шмыгаль пообещал выплаты для тех, кто остался без работы

Украинцы, которые остались без работы в период карантина, получат от государства финансовую помощь.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV. По его словам, выплаты будут назначены в установленном законодательством размере из так называемого стабилизационного фонда, который вскоре сформируют.

Шмыгаль подчеркнул, что средства будут платить для того, чтобы люди смогли находиться дома в период карантина.

"Доплаты, о которых я говорил, социальные выплаты, они могут осуществляться фондом страхования на случай безработицы уже сейчас... Мы точно обеспечим выплату всем, кто официально находился в отпуске или был уволен с работы", – сказал премьер-министр.

Общая программа поддержки людей будет внедрена в апреле-мае. Ведется работа для того, чтобы предоставить единовременную финансовую поддержку пенсионерам на время карантина.

Шмыгаль добавил, что в ближайшее время в Украине появится стратегический экономический совет развития страны, вместе с которым будут принимать шаги для наиболее мягкого прохождения экономического кризиса и дальнейшего развития экономики после нее.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта по всей Украине был объявлен карантин на срок до 3 апреля.

Руководителям компаний, которые незаконно увольняют работников во время карантина, грозит штраф до 51 тыс. грн или исправительные работы.

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