Помощь для граждан и уступки бизнесу: одобрен законопроект по карантину в Украине

Комитет Верховной Рады 16 марта одобрил законопроект, направленный на поддержку бизнеса в период карантина в Украине из-за коронавируса.
Об этом в Facebook сообщила вице-президентка Ассоциации налогоплательщиков Елена Хотенко. Документ передали на рассмотрение парламента.
Согласно инициативе, с 1 марта по 30 апреля предлагается:
освобождение от ЕСВ всех ФЛП и тех, кто занимается независимой профдеятельностю;
временная отмена штрафов и пени за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;
отмена налога на коммерческую недвижимость и землю.
Комитет одобрил законопроект о поддержке бизнеса на карантине
Коллаж
Кроме того, с 1 марта по 31 мая бизнес могут освободить от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства. Эта норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты.
На 3 месяца откладывается обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев".
На новые документальные и фактические налоговые и неналоговые проверки, а также продолжение начатых могут ввести мораторий.
Для граждан предусмотрены такие льготы:
отмена штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля;
введение помощи для тех, кто заболел короновирусом.
Как писал OBOZREVATEL:
16 марта глава Украины Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента. Они обсудили вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространения в стране COVID-19.
Большинство бизнесменов согласились помочь правительству. Позже один из участников встречи рассказал, о чем именно они договорились.
Также в понедельник Владимир Зеленский провел срочное заседание фракции "Слуга народа". Кроме прочего, оно касалось законопроектов по COVID-19.
Президент призывал депутатов выйти на пленарную неделю и проголосовать не только за документ о борьбе с распространением коронавируса, но и о рынке земли.
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