Главная Новости
17 марта • обновлено в 00:37
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Помощь для граждан и уступки бизнесу: одобрен законопроект по карантину в Украине

844
Читать материал на украинском

Комитет Верховной Рады 16 марта одобрил законопроект, направленный на поддержку бизнеса в период карантина в Украине из-за коронавируса.

Об этом в Facebook сообщила вице-президентка Ассоциации налогоплательщиков Елена Хотенко. Документ передали на рассмотрение парламента.

Согласно инициативе, с 1 марта по 30 апреля предлагается:

  • освобождение от ЕСВ всех ФЛП и тех, кто занимается независимой профдеятельностю;

  • временная отмена штрафов и пени за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;

  • отмена налога на коммерческую недвижимость и землю.

Комитет одобрил законопроект о поддержке бизнеса на карантине

Комитет одобрил законопроект о поддержке бизнеса на карантине

Коллаж

Кроме того, с 1 марта по 31 мая бизнес могут освободить от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства. Эта норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты.

На 3 месяца откладывается обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев".

На новые документальные и фактические налоговые и неналоговые проверки, а также продолжение начатых могут ввести мораторий.

Для граждан предусмотрены такие льготы:

  • отмена штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля;

  • введение помощи для тех, кто заболел короновирусом.

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Налоги в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Налоги в Украине Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
штрафы законопроект Верховная Рада Украины Экономика Украины ФЛП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги