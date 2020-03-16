Помощь для граждан и уступки бизнесу: одобрен законопроект по карантину в Украине

Комитет Верховной Рады 16 марта одобрил законопроект, направленный на поддержку бизнеса в период карантина в Украине из-за коронавируса.

Об этом в Facebook сообщила вице-президентка Ассоциации налогоплательщиков Елена Хотенко. Документ передали на рассмотрение парламента.

Согласно инициативе, с 1 марта по 30 апреля предлагается:

освобождение от ЕСВ всех ФЛП и тех, кто занимается независимой профдеятельностю;

временная отмена штрафов и пени за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;

отмена налога на коммерческую недвижимость и землю.

Комитет одобрил законопроект о поддержке бизнеса на карантине Коллаж

Кроме того, с 1 марта по 31 мая бизнес могут освободить от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства. Эта норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты.

На 3 месяца откладывается обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев".

На новые документальные и фактические налоговые и неналоговые проверки, а также продолжение начатых могут ввести мораторий.

Для граждан предусмотрены такие льготы:

отмена штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля;

введение помощи для тех, кто заболел короновирусом.

Как писал OBOZREVATEL:

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