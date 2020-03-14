Карантин в Украине: как будут работать пункты пропуска и таможня

В Украине на время карантина из-за распространения коронавируса в мире вносятся изменения в работу пунктов пропуска на границе и правил въезда транспорта на территорию страны.

Украинская таможня на своей странице в Facebook собрала всю информацию, которая известна по состоянию на сейчас об имеющемся сообщении с третьими странами и работе пунктов пропуска на границе.

"Есть надежда, она поможет бизнесу лучше спланировать маршрут для экспортно-импортных операций, а гражданам Украины – вернуться домой", – сказано в сообщении.

Когда Украина закрывает границу для граждан третьих стран?

16 марта с 00:01 Украина закроет границу для иностранных граждан на 2 недели. Что делать дальше – решит СНБО в зависимости от ситуации с распространением коронавируса Covid-19 в мире.

Смогут попасть в Украину иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине?

Да.

Смогут ли граждане Украины вернуться домой в связи с закрытием границы? Как быстро это нужно сделать?

Да, смогут. По возвращению из стран, где бурлит коронавирус, украинцы будут проходить процедуру обсервации (в случае выявления симптомов вируса). Через трое суток закрывается регулярное авиасообщение. Граждан Украины просят в течение этого времени вернуться домой. Всем, кто не будет успевать по объективным причинам это сделать, рекомендуют обратиться в украинские консульства. Таких соотечественников будут возвращать домой отдельными нерегулярными рейсами.

Коснется ли грузовых перевозок закрытия Украиной границы?

Нет. Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок. Здоровая экономика, стабильные поставки сырья и критического импорта, выполнения экспортных контрактов помогают обеспечивать выполнение социальных функций как государственным аппаратом, так и сознательным бизнесом.

Смогут въехать в Украину водители грузовых автомобилей, транзитного транспорта, экипажи судов, которые не являются гражданами Украины?

Экипажи судов, автомобилей, самолетов смогут заходить на территорию Украины, но будут подвергаться медицинскому осмотру.

Какие виды сообщения для грузовых перевозок будут работать на время карантина?

Будут работать все крупные пункты пропуска, в том числе основные аэропорты, порты, наземные пункты пропуска. Ограничения будут касаться определенных местных пунктов пропуска, пеших переходов, малозагруженных железнодорожных переходов. Гостаможслужба преследовала интересы бизнеса, подавая в Кабмин перечень пунктов пропуска, продолжение работы которых является критически важным для экономики страны. Бизнес не должен пострадать.

Что известно на данный момент о сообщении со странами-соседями?

1) Словакия с 8-ми утра ограничила для иностранцев въезд в страну. Авиа, автобусное и пассажирское железнодорожное сообщение приостановлено. Международные грузовые перевозки не прекращаются, однако водители транспортных средств должны быть оборудованы защитными средствами. Аэропорты будут открыты только для грузовых рейсов.

2) Молдова останавливает авиасообщение со всей Европой, начиная с воскресенья, 15 марта, с 12:00 ночи.

3) Польша вводит временный запрет на въезд для иностранцев. Она начнет действовать в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 марта. Тогда же приостановят международные воздушные и железнодорожные сообщения.

4) Чехия закрывает границы страны на въезд и выезд с полуночи 16 марта. "Начиная с полуночи 16 марта, будет установлен полный запрет на поездки из Чехии. Иностранцам, которые проживают или находятся в Чехии более 90 дней, также не разрешается путешествовать", – заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

5) Болгария до конца недели объявит список стран, куда гражданам не разрешат ездить, а также список стран, чьи граждан не будут пускать в страну.

Как выглядит ситуация с грузовыми перевозками странами Европы? Есть ли ограничения?

1) Граница Италия - Словения: Словения ограничила транзит грузовых транспортных средств из Италии в Словению. Движение разрешено только в случае, если конечным пунктом назначения является Словения или если грузовики загружены почтовыми отправлениями, медицинским оборудованием или фармацевтической продукцией и гуманитарной помощью. Италия планирует закрыть границы также из Словении в Италию.

2) Граница Хорватия - Словения: Граница закрыта для движения тяжелых транспортных средств и автомобилей из Италии в Хорватию.

3) Граница Венгрия - Словения: Граница закрыта для всего движения из Италии в Венгрию.

4) Граница Австрия - Словения: На данный момент нет никаких ограничений.

КПП в Украине

На какой пункт пропуска идти грузовикам, пока СНБО не утвердил перечень ЧП, будут закрыты на время карантина?

Гостаможслужба советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами. Вместе с тем, целесообразно отслеживать меры, предпринимаемые другими странами в предотвращении распространении инфекции. Это поможет исключить ситуации, когда груз успешно пересек границу Украины, но не смог пройти таможенный контроль соседней страны, оказавшись на нейтральной полосе на неопределенное время. Со своей стороны, мы будем оперативно информировать о соответствующих решениях, принятых странами-соседями.

Повлияет ли закрытие части пунктов пропуска на порядок оформления таможенных деклараций?

Нет. Импортеры и экспортеры, как и раньше, смогут пройти таможенный контроль на одном из ПП в пределах одной таможни, указанной в декларации. Например, груз, который направлялся на ПП "Шегини", сможет заехать/выехать через ПП "Краковец" Галицкой таможни.

Как таможня будет проверять гуманитарные грузы?

По ускоренной процедуре. В течение одного дня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина на две недели введет полное ограничение авиасообщения из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Через объявленный Кабинетом министров карантин Украина закроет пункты пропуска на границах со странами Европы.

14 марта в связи с прекращением пассажирского железнодорожного сообщения с Польшей "Укрзалізниця" отменила курсирование поездов.

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