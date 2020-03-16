Карантин ударил по "Укрзализныце": пассажиры за пару дней вернули сотни тысяч билетов

С 11 по 15 марта пассажиры "Укрзализныци" вернули 303 тысячи железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 млн грн из-за введенного в Украине карантина.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Для возврата средств за неиспользованные билеты, приобретенные в кассах, нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Пассажиру сразу возвращают средства, кроме случаев, когда отсутствует достаточное количество наличных. В таком случае гасится билет и пассажир может обратиться за своими средствами в любой удобный день в течение 6 месяцев. При этом средства возвращаются в течение 3-5 дней с момента обращения пассажира", – говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты, приобретенные через Интернет, возвращаются через онлайн сервисы. Средства зачисляются на карту в течение 30 календарных дней.

"Укрзализныця компенсирует пассажирам 100% стоимости проездного документа на все отмененные из-за введения карантина международные поезда", – заверили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с приостановкой пассажирского железнодорожного сообщения с Польшей "Укзализниця" отменила курсирование поездов. Украинцы возмутились неполной компенсацию денег за билеты.

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