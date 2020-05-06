Карантин продлен до 22 мая: как оформить кредит из дома

Совсем недавно украинцы получили очередную дату окончания карантина - 22 мая, вокруг которой закрутился новый виток жизни, и возникли следующие вопросы, связанные с насущным: как жить дальше, соблюдая карантин, и самое важное, где взять средства на самое необходимое?

По прогнозам финансовых аналитиков карточных овердрафтов должно было хватить на месяц, полтора. Часть населения осталась без работы и это вполне предсказуемо, поскольку малый и средний бизнес если не полностью остановили свою деятельность, то, как минимум продолжили работать в пол-оборота, перейдя частично в интернет-торговлю, или вовсе сменили специфику деятельности под те товары массового потребления, которые на сегодня пользуются наибольшим спросом. Но для потребления товаров и услуг людям нужны деньги. Где их взять и на каких условиях, узнавали наши коллеги.

Банки предложили льготные условия обслуживания своим клиентам и кредитные каникулы. Но эти условия касаются текущих кредитов. Но если в обычное время люди еще хоть как-то рассчитывали на свои доходы, то теперь сидя на карантине дома с семьей без стабильных денежных поступлений, погашать такие кредиты невозможно. Кроме того, иметь дело с жестким коллекторством в и без того сложное время - нет никакого желания.

Начиная с 2.04.2020 постановлением КМУ было разрешено работу ломбардов и кредитных союзов. Об этом ранее ходатайствовал Нацбанк с отсылкой к тому, что ломбарды несут определенную социальную нагрузку, давая возможность поправить свое финансовое положение, закрыть вопросы с деньгами на ежедневные нужды украинцев. Ломбарды заработают, и люди смогут получить рабочий финансовый механизм для удовлетворения потребности в небольших займах.

Проанализировав предложения ломбардов, нас приятно удивило то, что ломбарды быстро сориентировались, предложив удобный кредит с курьерской доставкой и с множеством акций и скидок.

Но как возможно оформить кредит и передать предмет залога без посещения ломбардного отделения, оставаясь на карантине? Довольно просто, уверили нас в ломбарде "Скарбниця". На сайте компании люди оставляют заявку, после чего в телефонном режиме обсуждают детали доставки, отправляют свой залог в ломбардное отделение и получают деньги. Когда оценщик получает посылку от клиента, он уточняет сумму на руки, оформляет электронный договор. Далее Вы получаете деньги на карту любого украинского банка. Неплохо, согласитесь, оставаясь дома с семьей на карантине получить кредит с доставкой на дом благодаря сервису "Кредитный курьер". Кроме этого, ломбард "Скарбниця" компенсирует курьерские расходы всем клиентам, которые заключили договор от 14 дней на сумму 1500 гривен и более.

В национальной сети ломбардов также отметили, что осознают, в каком положении оказалось население, поэтому индивидуально подходят к каждому клиенту, предлагая льготные условия обслуживания на случай потери платежеспособности. Именно ломбардный кредит, которым пользуется 10% населения, сможет обеспечить финансовую подушку безопасности и поможет пережить карантин.

Радует то, что ломбарды за последние годы превратились из ретроградных кредитных учреждений в современные финансовые супермаркеты. Любой может получить заем с высоким уровнем клиентского обслуживания и широкой линейкой дистанционных сервисов. Теперь работать на удаленке и заказывать не только продукты, готовую еду, лекарства, но и деньги с доставкой на дом – вполне реально.