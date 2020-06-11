Карантин не стоит возвращать, даже если погибнет больше людей – Милованов

Карантин в Украине не нужно возвращать, даже если погибнет больше людей. От остановки и спада экономики пострадает и погибнет также много украинцев.

Об этом сообщил бывший министр Тимофей Милованов. Таким образом он прокомментировал тот факт, что в Украине состоялся прирост количества больных на коронавирус.

"Я считаю, что карантин не нужно возвращать, даже если погибнет больше людей. Потому что от остановки и спада экономики пострадает и погибнет также много людей. А в экономическом измерении потери будут значительно больше, чем преимущества от карантина. 7500 смертей – это значительно меньше, чем 120-140 тыс., которые могли бы случиться без карантина по черному сценарию. Когда у вируса вообще нет сезонности", – написал Милованов.

Он также обнародовал оценки Киевской Школы Экономики, которая проанализировала экономические потери от карантина.

"Даже при черном сценарии оценки Киевской Школы Экономики показывают, что экономические потери примерно равны экономической стоимости / оценке спасенных человеческих жизней. Это примерно 54 млрд долларов. Но сейчас мы в мягком сценарии – желтом – с умеренной сезонностью. Поэтому, карантин становится неоправданным. Надеюсь у политиков станет мужества и воли не возвращать карантин", – сказано в сообщении.

Он напомнил прогноз количества смертей до конца года – от 2000 до 7500 человек. 2000 погибнет при условиях возврата жесткого карантина в середине лета. 7500 погибнет, если карантин не вернут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милованов предложил три вещи, которые должна ввести власть, чтобы вывести Украину из кризиса на фоне вспышки коронавируса.

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