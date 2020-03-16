Киев на карантине: официанты станут курьерами, а парикмахерские откроют дома

С 17 марта в Киеве закроются все ТРЦ, развлекательные заведения, рестораны, кафе, бары. Не будут работать салоны красоты, парикмахерские и спортивные залы.

Доступными будут только продуктовые магазины, магазины торгующие хозяйственными товарами, а также АЗС, банки и банкоматы.

Что думают о закрытии в самих этих заведениях – в материале OBOZREVATEL.

Спортзалы на замке, парикмахерские – на дому

Украинцы бурно обсуждают, что им делать после того, как с 17 марта во многих городах, включая и Киев, закроют все – начиная от ресторанов и заканчивая спортивными залами. Нельзя будет пообедать в кафе, сходить в магазин за одеждой, подстричься или сделать маникюр в парикмахерской. Нельзя сходить на массаж или в СПА-салон.

Залы тоже закроют Покупон

В спортзалах Киева сейчас только и обсуждают эту новость. "Я впервые от вас услышал, будем думать, что делать. Возможно, тренировки буду проводить онлйн или найдем открытый стадион и будем тренироваться там на свежем воздухе. Но я расстроен, мы уже купили в зал кварцевую лампу, чтобы обезопасить посетителей", – рассказал нам тренер Андрей, который работает в зале по ул. Тургеневской в столице.

В парикмахерских сейчас тоже ажиотаж. "Я всех своих клиентов буду принимать дома. А что мне делать? Это мои деньги, на которые я живу. А вот что делать остальным, кто не может к себе домой клиентов приводить?" – возмущается столичный парикмахер Наталья.

Парикмахеры думают, как выкрутиться из этой ситуации

Официанты станут курьерами

Обеспокоены таким решением и в кафе в центре Киева. "Мы сейчас думаем, как срочно можно перейти на доставку еды или же "с собой". Для этого нужны контейнеры, список клиентов. Нас застали врасплох. Я, конечно, понимаю, что ситуация такая во всем мире, но боюсь, что придется людей оставить без зарплаты", – говорит Евгений Харченко, владелец небольшого ресторана на Оболони.

А вот президент Ассоциации ресторанов Украины Ольга Насонова говорит, что, в принципе, многие ждали такого решения.

"Мы думали, что о закрытии объявят в среду-пятницу. Но оказывается, все произошло раньше. Я могу сказать, что от 30 до 50% заведений закроются. Например, кофейни, бары, пабы. А остальные перейдут на доставку еды", – говорит Насонова.

По ее словам, часть людей рестораторы отправят за свой счет в отпуск. Останутся повара и официанты, которых переквалифицируют в курьеров по доставке еды.

"Ресторанам и заведениям общественного питания приходится экономить на электроэнергии, коммунальных услугах. И аренде, которую в ТРЦ, например, не снижают на время карантина", - говорит Насонова.

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