"Карантин и уничтожение": в России приняли радикальное решение по продуктам

В России с понедельника, 19 августа, официально вступают в силу новые правила ввоза фруктов, овощей, цветов и елей.

Теперь в багаже и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов можно будет провозить не более 5 кг продуктов, сообщает ТАСС.

Для ввоза более крупных партий понадобятся сопроводительные документы – фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия подкарантинную продукцию вернут обратно либо уничтожат за счет собственника.

В списке подкарантинной продукции также числятся: бобовые, орехи, овощи, включая томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.

В Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору России сообщили, что постановление правительства призвано гармонизировать нормы наднационального и российского законодательства.

"Прописанные в постановлении правила действуют на территории стран ЕАЭС с июля 2017 года. Они были закреплены решением Евразийской экономической комиссии. Выход постановления правительства – это момент гармонизации законодательства", – отметили в Россельхознадзоре.

В России официально вступают в силу новые правила ввоза продуктов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму за неделю оккупанты вернули более 215 кг "запрещенной продукции" животного происхождения, которую пытались провезти жители Украины.

Среди продуктов, которые изымали сотрудники так называемого отдела Южного управления Россельхознадзора, были колбаса, сало, яйца.

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