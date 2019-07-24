"Можно найти тысячи!" У Зеленского сделали неоднозначный намек на нового премьера

Советник президента Украины Олег Устенко заявил количество кандидатов на должность премьер-министра значительно больше, чем обсуждается в СМИ.

Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода". "Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире, от того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", – заявил Устенко.

Зеленский и Вакарчук

"Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание, кто должен быть премьер-министром. То, что сейчас обсуждается в медиапространстве украинском, это просто навязанная повестка дня, которая исходит даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета", – отметил Устенко.

Отвечая на вопрос о своем возможном премьерстве, Устенко отметил: "Я бы сказал, что я не хотел бы отвечать на такого плана вопросы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля Зеленский заявил журналистам, что премьер-министром должен быть профессиональный экономист, не имеющий отношения к политике.

Также лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков намекнул, что первый номер "Голоса" Святослав Вакарчук не станет новым премьер-министром Украины.

При этом у Вакарчука сообщили, что новым премьер-министром в новом правительстве может стать экс-заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

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