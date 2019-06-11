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Канада собралась полностью отказаться от одноразового пластика: что запретят

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В Канаде правительство планирует запретить использование одноразовых пластиковых изделий уже в 2021 году.

"Пластиковые соломинки, ватные палочки, мешалки для напитков, тарелки, столовые приборы и воздушные шарики – это лишь некоторые из одноразовых пластиков, которые будут запрещены", – заявил источник в правительстве премьер-министра Джастина Трюдо, передает CBC News.

По его словам, соответствующие меры являются частью более широкой стратегии по решению проблемы пластического загрязнения.

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Источник отметил, что полный список пластиков, которые будут запрещены правительством, будет следовать модели, выбранной Европейским Союзом.

В частности, в марте ЕС проголосовал за запрет продуктов из оксоразлагаемых пластиков, таких как сумки.

Биоразлагаемые пакеты включают в себя добавки, которые не полностью разлагаются, а распадаются на мелкие кусочки и остаются в окружающей среде.

Контейнеры, которые используют для упаковки фаст-фуда, и чашки из пенополистирола, который похож на белый пенополистирол, также будут запрещены.

Правительство Трюдо намерено ввести запрет уже в 2021 году

Правительство Трюдо намерено ввести запрет уже в 2021 году

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине рассматривают инициативу отказа от пластика.

При этом, по мнению эколога, запрет одноразового пластика и полиэтиленовых пакетов не решит проблемы.

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Персона
Джастин Трюдо
Место
Канада
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