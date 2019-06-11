Канада собралась полностью отказаться от одноразового пластика: что запретят

В Канаде правительство планирует запретить использование одноразовых пластиковых изделий уже в 2021 году.

"Пластиковые соломинки, ватные палочки, мешалки для напитков, тарелки, столовые приборы и воздушные шарики – это лишь некоторые из одноразовых пластиков, которые будут запрещены", – заявил источник в правительстве премьер-министра Джастина Трюдо, передает CBC News.

По его словам, соответствующие меры являются частью более широкой стратегии по решению проблемы пластического загрязнения.

Источник отметил, что полный список пластиков, которые будут запрещены правительством, будет следовать модели, выбранной Европейским Союзом.

В частности, в марте ЕС проголосовал за запрет продуктов из оксоразлагаемых пластиков, таких как сумки.

Биоразлагаемые пакеты включают в себя добавки, которые не полностью разлагаются, а распадаются на мелкие кусочки и остаются в окружающей среде.

Контейнеры, которые используют для упаковки фаст-фуда, и чашки из пенополистирола, который похож на белый пенополистирол, также будут запрещены.

Правительство Трюдо намерено ввести запрет уже в 2021 году

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине рассматривают инициативу отказа от пластика.

При этом, по мнению эколога, запрет одноразового пластика и полиэтиленовых пакетов не решит проблемы.

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