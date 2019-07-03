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Канада даст Украине $25 млн долл: на что пойдут деньги

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Канада намерена выделить Украине 25 млн долларов помощи в реализации реформ по развитию демократии и уже увеличила поддержку мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Громадське". По его словам, эти деньги Украина получит в течение 6 лет.

Он также добавил, что уже была увеличена помощь миссии наблюдателей ОБСЕ от Канады, которая работает на Донбассе.

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Встреча Зеленского и Трюдо в Канаде

Пресс-служба главы государства

Кроме этого, премьер-министр Канады затронул тему инвестиций в Украину – он отметил, что канадские компании инвестировали в украинский завод боеприпасов.

В то же время Зеленский заявил, что Украина заинтересована в усилении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Канадой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время визита в Канаду заявил, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатическое путь урегулирования конфликта на Донбассе, однако Россия упорно не демонстрирует доброй воли в этом вопросе.

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Тема
Финансовая помощь Украине
Персоны
Владимир ЗеленскийДжастин Трюдо
Место
Канада
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Крым Андрей
Крым Андрей
С миру по нитке - нищему рубаха. Как мы вам завидуем в Крыму! Ведь весь мир с вами...
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Putin Serjio
Putin Serjio
Мировая попрошайка опять выклянчила денег
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