Калькулятор растаможки: в Украине кардинально снизятся цены на авто из ЕС

Автомобили для украинцев подешевеют в несколько раз. Акцизы и на новые, и на поддержанные автомобили предлагают резко сократить. Так, если сейчас за 8-летнюю машину с объемом бензинового двигателя 3 тыс. куб. см нужно заплатить акциз в размере 14 955 евро, по новым правилам – всего 1 200 евро. Соответствующие нововведения прописаны в принятом за основу законопроекте №8487.

OBOZREVATEL разработал калькулятор, которые позволяет определить возможную экономию от нововведения и подсчитывает конечную стоимость растаможенного автомобиля.

Акцизы снижают для всех

Размеры акцизов в Украине, как заявляет автор законопроекта №8487 Нина Южанина, не соответствуют современным реалиям и разрабатывались при совсем других курсе гривни и состоянии отечественного автопрома. В результате, если купить недорогую поддержанную иномарку в ЕС, ее растаможка может удвоить конечную стоимость. По действующим правилам есть целая таблица акцизов, а по новым – будет всего две формулы. Для бензиновых двигателей – 50 евро умножить на 1/1 000 объема двигателя и на возраст в годах. Для дизельных – та же формула, но только вместо 50 – 75 евро. К слову, к конечной стоимости авто также прибавится 10% пошлины и 20% НДС.

По действующим правилам самые высокие акцизы платят за автомобили старше семи лет с бензиновым двигателем объемом больше 2 200 тыс. куб. см. За каждый куб придется заплатить 4.985 евро. Так, акциз на такой автомобиль с объемом двигателя 3 тыс. куб. см по действующим правилам составляет 14 955 евро, а по новым – 1 200 евро. То есть в отдельных случаях экономия может составить больше 13 тыс. евро!

Нововведения также коснутся и новых авто, чтобы рассчитать стоимость их растаможки, в графе "возраст" необходимо ввести цифру 1. Таким образом возраст автомобиля в формуле учитываться не будет.

К слову, как ранее писал OBOZREVATEL, на рассмотрении парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики находится еще одно предложение. В новых формулах вовсе не учитывать возраст, а вместо этого ввести "коэффициент" выброса. Он также будет зависеть от того, когда выпущен автомобиль, однако в конечном итоге приведет к еще более низким размерам акцизов. Нардеп Александр Дроздик предлагает установить коэффициент для автомобилей 1988-1991 годов выпуска – 10; 1992-1994 годов выпуска – 7,5; 1995-1998 годов выпуска – 5,0; 1999-2004 годов выпуска – 2,5; 2005-2008 годов выпуска – 2,0; 2009-2014 годов выпуска – 1,5.

Украинцев на еврономерах ждут сюрпризы

Если законопроект примут во втором чтении, и владельцы машин на иностранной регистрации решат их растаможить, у них могут возникнуть проблемы. Чаще всего такие машины оформляют на литовские фирмы, а на водителя, который на самом деле купил авто, оформляют доверенность. И по закону чтобы растаможить такую машину, придется вывозить ее из страны, находить легального владельца, просить его снять авто с регистрации и переоформить на украинца машину. Уже тогда автомобиль можно будет ввозить в Украину на законных основаниях, растамаживать и регистрировать.

Но даже если проблем с переоформлением не будет, от такого наплыва машин граница может просто остановиться. В Украине, по неофициальным данным, находятся более двух миллионов машин на еврономерах, заявил один из лидеров "АвтоЕвроСилы" Александр Чернявский.

В основном машины везут из Польши и Литвы. С последней страной прямого соединения нет, поэтому польской границе придется выдержать огромный автопоток. Еще одна опасность – параллельно со снижением акцизов в Украине значительно увеличат штрафы. В результате часть водителей, которая не сможет договориться с официальными владельцами авто, могут просто избавиться от еврономеров в Украине.

К слову, на данный момент законопроект принят всего лишь за основу. Следующее чтение документа ожидается в Раде уже осенью. И если парламентарии поддержат решение, авто из ЕС станут для украинцев куда доступнее.