МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт
Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономикиВсе статьи автора

Калькулятор растаможки: в Украине кардинально снизятся цены на авто из ЕС

2.6тЧитать новость на украинском

Автомобили для украинцев подешевеют в несколько раз. Акцизы и на новые, и на поддержанные автомобили предлагают резко сократить. Так, если сейчас за 8-летнюю машину с объемом бензинового двигателя 3 тыс. куб. см нужно заплатить акциз в размере 14 955 евро, по новым правилам – всего 1 200 евро. Соответствующие нововведения прописаны в принятом за основу законопроекте №8487.

OBOZREVATEL разработал калькулятор, которые позволяет определить возможную экономию от нововведения и подсчитывает конечную стоимость растаможенного автомобиля.

Акцизы снижают для всех

Размеры акцизов в Украине, как заявляет автор законопроекта №8487 Нина Южанина, не соответствуют современным реалиям и разрабатывались при совсем других курсе гривни и состоянии отечественного автопрома. В результате, если купить недорогую поддержанную иномарку в ЕС, ее растаможка может удвоить конечную стоимость. По действующим правилам есть целая таблица акцизов, а по новым – будет всего две формулы. Для бензиновых двигателей – 50 евро умножить на 1/1 000 объема двигателя и на возраст в годах. Для дизельных – та же формула, но только вместо 50 – 75 евро. К слову, к конечной стоимости авто также прибавится 10% пошлины и 20% НДС.

По действующим правилам самые высокие акцизы платят за автомобили старше семи лет с бензиновым двигателем объемом больше 2 200 тыс. куб. см. За каждый куб придется заплатить 4.985 евро. Так, акциз на такой автомобиль с объемом двигателя 3 тыс. куб. см по действующим правилам составляет 14 955 евро, а по новым – 1 200 евро. То есть в отдельных случаях экономия может составить больше 13 тыс. евро!

Новости
Еврономера в Украине: в новом законе нашли ловушку для водителей

Нововведения также коснутся и новых авто, чтобы рассчитать стоимость их растаможки, в графе "возраст" необходимо ввести цифру 1. Таким образом возраст автомобиля в формуле учитываться не будет.

К слову, как ранее писал OBOZREVATEL, на рассмотрении парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики находится еще одно предложение. В новых формулах вовсе не учитывать возраст, а вместо этого ввести "коэффициент" выброса. Он также будет зависеть от того, когда выпущен автомобиль, однако в конечном итоге приведет к еще более низким размерам акцизов. Нардеп Александр Дроздик предлагает установить коэффициент для автомобилей 1988-1991 годов выпуска – 10; 1992-1994 годов выпуска – 7,5; 1995-1998 годов выпуска – 5,0; 1999-2004 годов выпуска – 2,5; 2005-2008 годов выпуска – 2,0; 2009-2014 годов выпуска – 1,5.

Украинцев на еврономерах ждут сюрпризы

Если законопроект примут во втором чтении, и владельцы машин на иностранной регистрации решат их растаможить, у них могут возникнуть проблемы. Чаще всего такие машины оформляют на литовские фирмы, а на водителя, который на самом деле купил авто, оформляют доверенность. И по закону чтобы растаможить такую машину, придется вывозить ее из страны, находить легального владельца, просить его снять авто с регистрации и переоформить на украинца машину. Уже тогда автомобиль можно будет ввозить в Украину на законных основаниях, растамаживать и регистрировать.

Но даже если проблем с переоформлением не будет, от такого наплыва машин граница может просто остановиться. В Украине, по неофициальным данным, находятся более двух миллионов машин на еврономерах, заявил один из лидеров "АвтоЕвроСилы" Александр Чернявский.

Новости
Еврономера в Украине: Рада приняла кардинальное решение

В основном машины везут из Польши и Литвы. С последней страной прямого соединения нет, поэтому польской границе придется выдержать огромный автопоток. Еще одна опасность – параллельно со снижением акцизов в Украине значительно увеличат штрафы. В результате часть водителей, которая не сможет договориться с официальными владельцами авто, могут просто избавиться от еврономеров в Украине.

К слову, на данный момент законопроект принят всего лишь за основу. Следующее чтение документа ожидается в Раде уже осенью. И если парламентарии поддержат решение, авто из ЕС станут для украинцев куда доступнее.

Читайте все новости по теме "Авто на еврономерах" на Обозревателе.

Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Темы
Авто на еврономерахЭксклюзив
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги