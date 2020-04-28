Калифорнию окружили танкеры с нефтью: ситуация на рынке приблизилась к критической

У побережья Калифорнии скопились около 30 танкеров — их используют как плавучие хранилища нефти, потому что сейчас девать ее некуда, а емкости на суше практически заполнены.

Об этом сообщает в понедельник, 27 апреля написал Bloomberg.

Танкеры стоят от города Лонг-Бич в заливе Сан-Франциско, они наполнены нефтью, которая способна удовлетворить 20% мирового (докризисного) спроса на это сырье — более 20 млн баррелей.

По данным парижской компании Kpler SAS, отслеживающей движение танкеров, это самое большое количество нефти, которое за один раз находилось у западного побережья США.

Танкеры используют для хранения нефти seafarers.com.ua

Спрос на нефть резко упал из-за пандемии коронавируса. Поскольку большое количество людей находится дома, нет большой потребности в топливе для самолетов и автомоблилей. Также большое количество предприятий остановилось и не использует сырье.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 28 апреля нефть WTI продолжает стремительно дешеветь, упав еще на 15%, опустившись ниже отметки в $11 за баррель, инвесторы стараются как можно быстрее избавиться от контрактов на это сырье.

Тем временем, в США останавливаются заводы по переработке нефти из-за колоссального падения спроса вследствие карантинных мер. По словам американского президента Дональда Трампа, небывало низкие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища. В понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.