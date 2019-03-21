"Удар для народа!" В России возмутились фигурантом санкционного списка Украины

Украина ввела санкции в отношении председателя Государственной думы России Вячеслава Володина.

Внесение спикера в санкционный список связано с его высказываниями и принятым российским парламентом решением о создании рабочей группы, которая должна будет провести анализ "нанесенного Украиной экономического ущерба Крыму и Севастополю за 23 года", сообщает пресс-служба Госдумы РФ в Facebook.

Володин также прокомментировал новые санкции Украины, назвав их "пустопорожним и сугубо политическим решением".

Новости В России бизнес отреагировал на новые санкции Украины

​"Они принимаются на основе каких-то эмоций, а не системных решений, сформулированных претензий. К ним можно относиться как к решениям сугубо политическим, причем пустопорожним... В них нет ни смысла, ни логики. Это пусто порожние решения, основанные на политическом популизме, и говорят о бессилии тех, кто их принимает", – сообщил спикер Госдумы, передают "РИА Новости".

"На дурь и глупость нельзя отвечать симметрично, поэтому надо, во-первых, подумать, и вообще принимать решения, исходя из интересов нашей страны. А с другой стороны, мы основываемся на принципах совершенно понятных в выстраивании отношений с другими странами. Это принцип невмешательства, принцип отношений дружественных, построенных на уважении", – добавил он.

На соответствующую новость отреагировали и пользователи сети.

"Какой удар для всего русского народа. Ужасная новость. Скорблю. Досадно", – пишет Mars Karklinsh.

"Весь русский народ переживать будет эту ужасную трагедию", – заявил Илья Коломыцев.

Вячеслав Володин (справа) в оккупированном Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

По инициативе Кабинета министров, Службы безопасности Украины и Национального банка, в настоящее время санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram