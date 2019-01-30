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МирСпорт

/Новости экономики

''Какой дурак придумал?'' Украинцев разозлило денежное новшество НБУ

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Нацбанк прекратил печатать бумажные купюры номиналом от 1 до 10 гривен, взамен же появились металлические монеты. Украинцы разгневаны новшеством и сочли "новые деньги" очень неудобными.

Как сообщает ТСН, уже в ближайшее время в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен. Монетный двор в этом году должен вырезать аж 200 миллионов таких монет.

Эксперты прояснили, что реформа была вынужденной, поскольку мелкие купюры очень быстро изнашиваются. Также покупательная способность гривны за последние пять лет упала примерно втрое. Простые же украинцы нововведению рады не всегда.

"Какой дурак придумал такое? Мы уже не видим! Я ту копейку, гривну отдаю за копейку, а две гривны за две копейки", – пожаловались продавщицы на рынке. По их мнению бумажные деньги более легкие, а потому удобнее монет.

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Две гривни

Две гривни

Фокус

При этом коллекционеры монет обрадовались нововведению, а вот простые украинцы признались в том, что маленький размер денег их пугает.

"Но размер, конечно, людей пугает. Они смотрят и говорят, что гривна в глазах людей уменьшилась до размера одной или двух копеек", - признался коллекционер Константин Голубев.

Дату введения в оборот монет номиналом 5 и 10 гривен Нацбанк еще не сообщил. Но волноваться за то, что кто-то не успеет избавиться от банкнот, не стоит – в магазинах их будут принимать, пока они не сносятся.

''Какой дурак придумал?'' Украинцев разозлило денежное новшество НБУ
''Какой дурак придумал?'' Украинцев разозлило денежное новшество НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нацбанк выпустил сувенирную банкноту "Сто гривен" в честь 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 гг. и введения в обращение первых украинских бумажных денег.

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Место
Украина
Теги
бумажные деньгиНБУ
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Barack Sam
Barack Sam
Вважаю що це рішення абсолютно хибне. Треба відмовлятися і від паперових грошей і переходити на електронні. А монети тільки ювілейні.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
А хули ..Гpивна стала копейкой.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Цимельман Филя, ровно столько стоят твои услуги шмары печатной в день)
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