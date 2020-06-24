Какой была реальная жизнь в СССР: в сети всплыли запрещенные фото
В СССР был дефицит товаров, огромные очереди и обнищалое население, что можно увидеть на запрещенных снимках тех годов.
Фотографии опубликовал блогер Максим Мирович на своей странице в Facebook. Он также отметил, что советские фотографы вынуждены были в свое время прятать такие снимки, поскольку им закидывали обвинения в "очернении социалистической действительности".
"Сегодня я покажу вам фотоснимки профессиональных советских фотографов, которые в свободное от работы время занимались бытовым фото — и были вынуждены в своё время уничтожить часть своих фотоархивов за обвинения в "очернении социалистической действительности". Фотографов зовут Владимир Соколаев, Владимир Воробьёв и Александр Трофимов — они создали творческую группу "ТРИВА", работали фотографами при Кузнецком металлургическом комбинате, плюс снимали всё то, что происходит вокруг; главный принцип работы фотографов был таким — полный отказ от ретуши и постановочных кадров", – написал Мирович.
По его словам, на снимках запрещенные документальные фото, на которых показана жизнь в настоящем СССР.
"В одном из интервью фотограф Владимир Соколаев, отвечая на вопрос, хотел ли бы он вернуться назад в СССР, ответил — "Нет, не хочу. Я в нём уже был. Зачем дважды наступать на одни и те же грабли? Может, кому-то и недостаточно одного раза, а мне хватило вполне. Если эти снимки не убеждают людей, что возвращаться туда больше не надо — то ради бога, пусть наступают на эти грабли. Когда-нибудь они всё же научатся", – отметил блогер.
Снимок называется "Центральный рынок на улице Курако" и сделан в 1983-м году. На фото видно грязный и весь какой-то мятый автобус.
Бригада изолировщиц на послеобеденном отдыхе, 1978 год. Жизнь в СССР — это вовсе не мороженое и конфеты, а каждодненвный тяжелый труд, о безопасности которого никто особо не думал. Фигуры работниц такие полные вовсе не от того, что много кушают, а от постоянной работы с вредными веществами.
"Выход смены из шахты "Распадская". На снимке – изможденные и уставшие люди, вовсе не похожие на вечно веселых и чистеньких рабочих из советских агитационных фильмов.
Снимок фотографы назвали "Перекур на газовом баллоне".
"Старшая сестра. Новокузнецкий аэропорт" — фотоснимок 1979 года. Девочке приходится сидеть на улице с вещами и младшим братом.
Несколько фотоснимков реальной советской торговли. На заглавном фото в посте работники магазина разрубают коровьи туши (прямо на земле), а вот этот кадр называется "продажа бараньих костей".
Фото 1984 года, называется "Суповой набор" — бабушка вынуждена рубить какую-то требуху на суп — на какой-то колоде во дворе, застеленной газетой "Правда".
Уличная торговля дефицитными дынями.
Одна из наиболее известных фотографий "ТРИВА", сделанная в Новокузнецке в 1982 году, называется "приёмщики стеклотары".
"Новосёл Ордженикидзевского района", снимок сделан в 1984-м году.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Максим Мирович пояснил, советский общепит представлял собой достаточно жалкое зрелище.