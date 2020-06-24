Какой была реальная жизнь в СССР: в сети всплыли запрещенные фото

В СССР был дефицит товаров, огромные очереди и обнищалое население, что можно увидеть на запрещенных снимках тех годов.

Фотографии опубликовал блогер Максим Мирович на своей странице в Facebook. Он также отметил, что советские фотографы вынуждены были в свое время прятать такие снимки, поскольку им закидывали обвинения в "очернении социалистической действительности".

"Сегодня я покажу вам фотоснимки профессиональных советских фотографов, которые в свободное от работы время занимались бытовым фото — и были вынуждены в своё время уничтожить часть своих фотоархивов за обвинения в "очернении социалистической действительности". Фотографов зовут Владимир Соколаев, Владимир Воробьёв и Александр Трофимов — они создали творческую группу "ТРИВА", работали фотографами при Кузнецком металлургическом комбинате, плюс снимали всё то, что происходит вокруг; главный принцип работы фотографов был таким — полный отказ от ретуши и постановочных кадров", – написал Мирович.

По его словам, на снимках запрещенные документальные фото, на которых показана жизнь в настоящем СССР.

"В одном из интервью фотограф Владимир Соколаев, отвечая на вопрос, хотел ли бы он вернуться назад в СССР, ответил — "Нет, не хочу. Я в нём уже был. Зачем дважды наступать на одни и те же грабли? Может, кому-то и недостаточно одного раза, а мне хватило вполне. Если эти снимки не убеждают людей, что возвращаться туда больше не надо — то ради бога, пусть наступают на эти грабли. Когда-нибудь они всё же научатся", – отметил блогер.

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Снимок называется "Центральный рынок на улице Курако" и сделан в 1983-м году. На фото видно грязный и весь какой-то мятый автобус.

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Бригада изолировщиц на послеобеденном отдыхе, 1978 год. Жизнь в СССР — это вовсе не мороженое и конфеты, а каждодненвный тяжелый труд, о безопасности которого никто особо не думал. Фигуры работниц такие полные вовсе не от того, что много кушают, а от постоянной работы с вредными веществами.

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

"Выход смены из шахты "Распадская". На снимке – изможденные и уставшие люди, вовсе не похожие на вечно веселых и чистеньких рабочих из советских агитационных фильмов.

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Снимок фотографы назвали "Перекур на газовом баллоне".

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

"Старшая сестра. Новокузнецкий аэропорт" — фотоснимок 1979 года. Девочке приходится сидеть на улице с вещами и младшим братом.

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Несколько фотоснимков реальной советской торговли. На заглавном фото в посте работники магазина разрубают коровьи туши (прямо на земле), а вот этот кадр называется "продажа бараньих костей".

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Фото 1984 года, называется "Суповой набор" — бабушка вынуждена рубить какую-то требуху на суп — на какой-то колоде во дворе, застеленной газетой "Правда".

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Уличная торговля дефицитными дынями.

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

Одна из наиболее известных фотографий "ТРИВА", сделанная в Новокузнецке в 1982 году, называется "приёмщики стеклотары".

Запрещенные фото СССР Блог Максима Мировича

"Новосёл Ордженикидзевского района", снимок сделан в 1984-м году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Максим Мирович пояснил, советский общепит представлял собой достаточно жалкое зрелище.