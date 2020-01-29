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29 января • обновлено в 11:21
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"Какого х*я?!" У Зеленского жестко раскритиковали космические платежки за газ

10.6т
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Советник президента Украины Игорь Новиков заявил, что ему пришли январские платежки за газ с тарифом 6913 гривен за тысячу кубометров.

"НАК "Нафтогаз" и министерство громогласно сообщили миру, что для нас (простых смертных абонентов) газ в январе будет по 4650 гривен за тысячу кубометров. Пришли платежки за январь с ценой 6913 гривен, которая как ни крути – вот и близко не 4650 гривен", – пишет Новиков на Facebook.

"Какого х*я, вполне резонно спросите вы. Дело вот в чем: в 2019 году по инициативе "Нафтогаза" было принято постановление, которая определяла порядок формирования цены на газ на первый квартал для нас с вами. В итоге была сформирована цена 6600 гривен, при рыночной цене более чем на 1000 гривен ниже", – добавил советник президента Украины.

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По его словам, причиной этому являлось наличие на балансе больших объемов закупленного летом дорогого газа

"Ну, и соответственно – желание расстаться с ним не в ущерб себе и своим премиям. Такая вот себе простая футурология… А если не будут брать, спросите вы? Правильно – отключим газ. Свободный рынок курильщика, иными словами", – сообщил Новиков.

Советник президента Украины отметил, что в итоге менеджмент "Нафтогаза" продвинул постановление Кабинета министров от 24 января, которое задним числом (от 1 января) пересчитывает тарифы.

Таким образом, в постановлении говорится что цена за газ должна быть 4650 гривен за тысячу кубометров, а в платежках – "как повезет".

В постановлении говорится что цена за газ должна быть 4650 гривен за тысячу кубометров, а в платежках – "как повезет"

В постановлении говорится что цена за газ должна быть 4650 гривен за тысячу кубометров, а в платежках – "как повезет"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

  • "Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – отмечал премьер-министр Алексей Гончарук.

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Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Темы
Рынок газа Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Г-да х-хлы. вам томос дали- вот отработайте! А зима теплая. И что с той зимы. Шерстью обрастайте. Вот собаки бегают по улице им никакой газ не нужен. Хвостиком повиляли и согрелись.
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
Ну так а какие действия власти по этому поводу? Только возмущение, народ и без Вас возмутится.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Зато омерика с нами !!!
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