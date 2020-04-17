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17 апреля • обновлено в 06:24
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Какими были продукты в СССР: в сети вспомнили вкусы без химических добавок

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В СССР продукты изготавливались из натуральных ингредиентов, отчасти возможно из-за того, что тогда о современных добавках ничего не знали.

Об этом пишет в своем блоге Сергей Фолов.

По словам, многие продукты выпускались по ГОСТам, и поэтому производители вынуждены были следить за качеством своей продукции. К примеру, колбаса в Советском Союзе была любимым продуктом, но ее качество не всегда было идеальным.

Какими были продукты в СССР: в сети вспомнили вкусы без химических добавок

Советская колбаса

"В апреле 1936 года нарком пищевой промышленности Анастас Микоян подписал приказ о производстве новых мясных продуктов: колбас Докторской, Любительской, Чайной, Телячьей и Краковской, Молочных сосисок и Охотничьих колбасок. Рецепт "поправки народного здоровья" был выверен до мелочей: в 100 кг колбасы содержалось 25 кг говядины высшего сорта, 70 кг полужирной свинины, 3 кг яиц и 2 кг коровьего молока", – написал блогер.

В блоге также говорится, что в СССР мороженое выпускалось по ГОСТ 117-41 — он был введен 12 марта 1941 года, готовили с помощью одновременного замораживания и взбивания натурального молока, сливок, сливочного масла, сахара. О консервантах тогда еще не знали.

Какими были продукты в СССР: в сети вспомнили вкусы без химических добавок

Советское мороженное

"Но с 1966 года мороженое стали выпускать не по государственному стандарту, а по техническим условиям. Это означает, что производители стали использовать заменители — кокосовое и пальмовое масло, соевое молоко, сахарозу, добавлять всевозможные стабилизаторы, вкусовые и ароматические вещества", – пишет Фролов.

Какими были продукты в СССР: в сети вспомнили вкусы без химических добавок

Советское мороженное

Блогер рассказал, что производство сгущенного молока началось в России в 1881 году с открытием небольшого завода под Оренбургом. В соответствии с ГОСТом 2903-78 сгущенное молоко состояло из нормализованного коровьего молока, сахара, так же добавляли какао или кофе.

Какими были продукты в СССР: в сети вспомнили вкусы без химических добавок

Советское сгущенное молоко

Рецептура плавленого сыра была разработана в Советском Союзе в 1960 году. Сыр изготавливался по стандартам ГОСТ, а это исключительно сыры высокого качества, сливочное масло, молоко, натуральные специи. Никаких консервантов, ароматизаторов или красителей, говорится в блоге.

Какими были продукты в СССР: в сети вспомнили вкусы без химических добавок

Советский плавленный сырок

"Многие люди того времени помнят лимонад. Он был любимым напитком советского человека. Состав которого был из лимона, воды или газ. воды. В те времена без лимонада "Буратино" не обходился не один детский праздник или день рождения", – рассказал Фролов.

Какими были продукты в СССР: в сети вспомнили вкусы без химических добавок

Советский лимонад

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР производили натуральное 100% сливочное масло, которое можно было намазать на хлеб только спустя некоторое время после того, как его вынимали из холодильника.

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продукты СССР
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