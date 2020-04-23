В составе только мясо и мука: какими были пельмени в СССР

В СССР наладили серийное производство пельменей из говядины, свинины, баранины, рыбы, субпродуктов, и смеси мяса с капустой. В составе были только натуральные ингредиенты.

Об этом пишет von_hoffmann в блоге на LiveJournal. Отмечается, что произошло это одновременно с тем, как в СССР начали строить крупные комбинаты по переработке мяса и рыбы.

К середине 70-х ассортимент сократился и больше всего пельменей выпускали из смеси говядины со свининой.

Пельмени в СССР von-hoffmann.livejournal.com

"Сначала производство было полуавтоматическим: тесто и фарш делали, конечно же, машины, а вот формовка была ручной. Тесто раскатывалось до 2 мм, а затем ручным шприцем либо сплошной "колбаской", либо отдельными шариками накладывался фарш. Края теста для клейкости смазывали яичным белком, накрывали еще одним слоем теста и далее уже специальные автоматические формочки вырезали полукруглые заготовки будущих пельменей", – написал блогер.

Пельмени в СССР von-hoffmann.livejournal.com

При этом, чтобы при покупке проверить их качество – нужно было просто потрясти. Если внутри гремело, то все в порядке – пельмени не слиплись, и при варке не будут выглядеть бесформенным комком.

Пельмени в СССР von-hoffmann.livejournal.com

"И все-таки все любили домашние пельмени: мы их лепили из смеси говядины и свинины, добавляя щедрой рукой лука, чеснока и перца. И вечером, к ужину, отваривали все, что налепили днем. То, что оставалось от вареных пельменей, на следующий день разжаривали на сковородке, и не было пельменей вкусней, чем вот эти с румяной корочкой!" – сказано в тексте.

Пельмени в СССР von-hoffmann.livejournal.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР производили натуральное 100% сливочное масло, которое можно было намазать на хлеб только спустя некоторое время после того, как его вынимали из холодильника. Блогер раскрыл секрет его приготовления.

Также в СССР никогда не наблюдалось дефицита мяса. Его производили достаточно и продавали в магазинах, кооперативах и готовили в столовках.

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