Какими были очереди в СССР: в сети всплыло архивное фото

В СССР очереди были неотъемлемой частью выхода за покупками. Поскольку чаще всего дефицитные товары "выбрасывали" партиями в отдельные магазины, что быстро распространялось среди населения.

В Twitter появилось архивное фото, как выглядели очереди в СССР. Судя по снимку, отовариваться в магазин пришло не меньше 100 человек.

"Жизнь в СССР. "Что-то выбросили". Нынешнему поколению эту фразу "Что-то выбросили" не понять! А в СССР она означала, что не "выбросили", а внезапно пустили в продажу либо югославские сапоги, либо эмалированные тазики, либо туалетную бумагу! Да какая разница! Вставай в очередь!" – подписал снимок блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Тамара Гиль показала, чем питались люди в СССР. По ее словам, можно было приобрести макароны разного качества. Были высшего и первого сорта из твердых сортов пшеницы, а были дешевле – второго и третьего сорта из пшеницы классом похуже.

При этом в Советском Союзе во второй половине 1980-х годов колбасу второго сорта продавали по половине килограмма в одни руки.