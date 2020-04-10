Была самой вкусной и прокисала за два дня: какой запомнилась молочка СССР

В Советском Союзе вся молочная продукция производилась из настоящего молока и хранилась не более 1-2 дней.

Об этом сказано в материале издания "Ностальгия".

"Молоко в Советском Союзе делалось из молока. В сметане была сметана, в кефире – кефир, а в масле – масло. А еще молоко прокисало. За 1-2 дня. И получалась простокваша", – сказано в статье.

Отмечается, что в обеденный перерыв в гастрономы, как правило, привозили свежие молоко, хлеб и некоторые другие продукты. Поэтому открывшийся после обеденного перерыва магазин зачастую позволял купить все.

"Мало того – свежим. Для молока и молочных продуктов это было более чем актуально. Ведь то молоко на самом деле очень быстро прокисало – за сутки. А если оно полдня или день до того простояло в магазине, вероятность того, что оно к утру, а то и к вечеру прокиснет была высока", – отмечает автор материала.

Молочка в СССР fishki.net

Как указано, пол-литровая бутылка молока и баночка сметаны на то время стоили 65 копеек.

"В основном все жидкие молочные продукты в СССР были расфасованы в стеклянную тару, которую затем мыли и сдавали в специальных пунктах приема стеклотары или прямо в молочном магазине. Пол-литровая молочная бутылка стоила 15 копеек, литровая – 20, баночка из под сметаны – 10 копеек. Цена бутылки обязательно включалась в стоимость молока или кефира", – сказано в статье.

Также в гастрономах молоко продавали в треугольных пакетах емкостью пол-литра. Их особенность было то, что их выносили в торговый зал в больших алюминиевых поддонах или пластмассовых ящиках, и когда в поддоне оставалось мало пакетов – было видно, что поддон весь в молоке. Дело в том, что эти пакеты имели упрямое свойство протекать по углам. Зато их было удобно ставить, и удобно пить прямо из пакетов, отрезав уголок.

Молочка в СССР fishki.net

"Сметану продавали в 200-мл баночках все под той же фольговой крышечкой или на розлив из больших металлических бидонов, наливая в принесенную тобой банку большим черпаком", – поясняет автор.

Еще одним "особым" продуктом было сливочное масло. За ним почти всегда стояла очередь. Особенно когда привозили масло, расфасованное в привычные нам пачки.

"Масло было нескольких видов – сливочное и бутербродное. Бутербродное отличалось меньшим содержанием жира. Но по своему составу, оно было много лучше сегодняшних спредов, предлагаемых нам под видом сливочного масла. Развесное масло стоило 3 рубля 40 копеек за килограмм, а пачка сливочного масла – 72 копейки", – указано в материале.

Молочка в СССР fishki.net

Еще одним культовым молочным продуктом в СССР было сгущенное молоко. Любимое лакомство детей. Его пили прямо из банки, пробив две дырки консервным ножом. Его добавляли в кофе. Его варили прямо в закрытой банке, чтобы съесть варенным или использовать для торта.

"А ещё было концентрированное молоко. Теоретически его надо было разбавлять, но особым смаком было выпить его неразбавленным, пробив две дырки ножом. А еще молоко в то время продавали из бочек. Молочные бочки кроме цвета и надписи ничем не отличались от бочек с квасом или пивом. И очередь к ним стояла не меньше, чем за пивом", – пояснил автор статьи.

Молочка в СССР fishki.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Максим Мирович заявил, что все годы существования СССР народ спаивала сама советская власть, и выгодно это было лишь ей одной.