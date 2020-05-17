Каким был квас в СССР: состав и стоимость популярного напитка

В СССР квас пили все, но при этом мало кто знает, что согласно госстандартам напиток производился четырех видов: кислосладкий, кислый, московский и окрошечный.

Об этом сообщается в блоге на сайте Pikabu.

Секреты советского кваса pikabu.ru

Сначала производилось сусло - таких точек было несколько по СССР. Потом этот бульон из ржи или ячменя сгущали совсем уж до патоки (ККС - квасное сусло) и отправляли на пивзаводы по всей стране.

Секреты советского кваса pikabu.ru

"Там это сусло в открытом чане разводили с водой, сахаром и дрожжами. И через сутки брожения разливали по всем знакомым желтым или белым бочкам с надписью "КВАС" и доставляли на улицы города к тетям в белых халатах с влажной мелочью сдачи во влажной руке", - говорится в блоге.

Секреты советского кваса pikabu.ru

Отмечается, что квас старались очень быстро разливать покупателям, поскольку, чем быстрее льешь, тем больше пены. В бочке было полторы тонны кваса. И с бочки "пены" продавщица имела свои 5-6 рублей.

Секреты советского кваса pikabu.ru

В советское время детей нередко посылали за квасом с бидоном. В бидон вмещалось чуть более 3 литров, хватало и на окрошку и просто попить.

Также отмечается, что на то время большая кружка на пол-литра стоила - 6 копеек, стакан стоил - 3 копейки, литр кваса - 12 копеек, бидон - 36 копеек.

Секреты советского кваса pikabu.ru

Как писал OBOZREVATEL, в Советском Союзе шпроты были изысканным блюдом во время застолий на фоне полного отсутствия нормальных продуктов из-за привычного на то время дефицита.